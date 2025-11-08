Language
    NH 220 Accident : तेज रफ्तार का कहर : ट्रेलर ने बाइक सवार को कुचला, सिर पर चोट लगते ही मौत

    By Pitambar Soye Edited By: Sanjeev Kumar
    Updated: Sat, 08 Nov 2025 07:00 PM (IST)

    राजनगर के पास NH-220 पर तेज रफ्तार ट्रेलर ने बाइक सवार को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान लालटू प्रामाणिक के रूप में हुई है। घटना के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग करते हुए सड़क जाम कर दिया। ग्रामीणों ने इलाके में भारी वाहनों की अनियंत्रित आवाजाही पर रोक लगाने की मांग की है, क्योंकि लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं।

    शनिवार को बांकसाई के समीप सड़क हादसे के बाद स्थानीय लोगों की लगी भीड़।

    संवाद सूत्र, राजनगर। हाता–चाईबासा मुख्य मार्ग (एनएच–220) पर सड़क हादसों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। शनिवार को बांकसाई के समीप एक तेज रफ्तार ट्रेलर ने बाइक सवार को रौंद डाला, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

    ट्रेलर ने बाइक सवार को कुचला

    मृतक की पहचान राजनगर थाना क्षेत्र के चौके गांव निवासी लालटू प्रामाणिक (25) के रूप में हुई है। वह अपनी मोटरसाइकिल से चाईबासा की ओर जा रहा था। 
     
    इसी दौरान पीछे से आ रहे ट्रेलर ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। हादसे के बाद चालक कुजू पेट्रोल पंप के पास ट्रेलर छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने वाहन को जब्त कर लिया है।

    माथे से अधिक खून बहने के कारण हुई मौत

    माथे से अत्यधिक खून बहने के कारण लालटू प्रामाणिक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद परिजन और आक्रोशित ग्रामीणों ने मुआवजा, फरार चालक की गिरफ्तारी और वाहन मालिक को मौके पर बुलाने की मांग को लेकर सड़क जाम कर दिया। 
     
    विरोध के दौरान पुलिस टीम को भी लोगों के रोष का सामना करना पड़ा और शव उठाने नहीं दिया गया। इससे दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी हुई।

    दो दिन में दो मौतें, हादसे नहीं थम रहे

    शुक्रवार को बगराईसाई के पास अज्ञात वाहन ने गमदेसाई निवासी बड़ा राम मुर्मू को कुचल दिया था, जिससे उसकी भी मौके पर मौत हो गई। वहीं दो दिन पहले केशरगढ़िया में हाइवा और बोलेरो की भीषण टक्कर में दो लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे।

    इस मार्ग पर 19 अक्टूबर को बांकसाई के पास कुजू निवासी चोकरो गोडसोरा की सड़क दुर्घटना में मौत हुई थी। तब भी ग्रामीणों ने 20 घंटे तक एनएच–220 जाम रखा था।

    ग्रामीणों की मांग: दिन में भारी वाहनों की नो एंट्री 

    ग्रामीणों ने कहा कि इलाके में भारी वाहनों की अनियंत्रित आवाजाही ही मौतों की बड़ी वजह है। यह क्षेत्र कंपनी जोन में आता है, जहां ट्रक और ट्रेलर तेज रफ्तार से गुजरते हैं। ग्रामीणों ने मांग की है कि दिन के समय भारी वाहनों पर नो एंट्री लागू की जाए, ताकि दुर्घटनाओं पर रोक लग सके।

    पिछले सात दिनों का डेटा

     
    तारीख             स्थल      मृतक     घायल    विवरण
     
    19 अक्टूबर     बांकसाई       1       0             तेज रफ्तार ट्रक

    6 नवम्बर        केशरगढ़िया    0       2          हाइवा-बोलेरो टक्कर
         
    7 नवम्बर        बगराईसाई     1        0         अज्ञात वाहन टक्कर

    8 नवम्बर        बांकसाई        1        0        ट्रेलर ने बाइक को कुचला