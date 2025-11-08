NH 220 Accident : तेज रफ्तार का कहर : ट्रेलर ने बाइक सवार को कुचला, सिर पर चोट लगते ही मौत
राजनगर के पास NH-220 पर तेज रफ्तार ट्रेलर ने बाइक सवार को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान लालटू प्रामाणिक के रूप में हुई है। घटना के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग करते हुए सड़क जाम कर दिया। ग्रामीणों ने इलाके में भारी वाहनों की अनियंत्रित आवाजाही पर रोक लगाने की मांग की है, क्योंकि लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं।
संवाद सूत्र, राजनगर। हाता–चाईबासा मुख्य मार्ग (एनएच–220) पर सड़क हादसों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। शनिवार को बांकसाई के समीप एक तेज रफ्तार ट्रेलर ने बाइक सवार को रौंद डाला, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।
ट्रेलर ने बाइक सवार को कुचला
माथे से अधिक खून बहने के कारण हुई मौत
दो दिन में दो मौतें, हादसे नहीं थम रहे
शुक्रवार को बगराईसाई के पास अज्ञात वाहन ने गमदेसाई निवासी बड़ा राम मुर्मू को कुचल दिया था, जिससे उसकी भी मौके पर मौत हो गई। वहीं दो दिन पहले केशरगढ़िया में हाइवा और बोलेरो की भीषण टक्कर में दो लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे।
इस मार्ग पर 19 अक्टूबर को बांकसाई के पास कुजू निवासी चोकरो गोडसोरा की सड़क दुर्घटना में मौत हुई थी। तब भी ग्रामीणों ने 20 घंटे तक एनएच–220 जाम रखा था।
ग्रामीणों की मांग: दिन में भारी वाहनों की नो एंट्री
ग्रामीणों ने कहा कि इलाके में भारी वाहनों की अनियंत्रित आवाजाही ही मौतों की बड़ी वजह है। यह क्षेत्र कंपनी जोन में आता है, जहां ट्रक और ट्रेलर तेज रफ्तार से गुजरते हैं। ग्रामीणों ने मांग की है कि दिन के समय भारी वाहनों पर नो एंट्री लागू की जाए, ताकि दुर्घटनाओं पर रोक लग सके।
पिछले सात दिनों का डेटा
6 नवम्बर केशरगढ़िया 0 2 हाइवा-बोलेरो टक्कर
7 नवम्बर बगराईसाई 1 0 अज्ञात वाहन टक्कर
8 नवम्बर बांकसाई 1 0 ट्रेलर ने बाइक को कुचला
