NH 220 Accident : तेज रफ्तार का कहर : ट्रेलर ने बाइक सवार को कुचला, सिर पर चोट लगते ही मौत

संवाद सूत्र, राजनगर। हाता–चाईबासा मुख्य मार्ग (एनएच–220) पर सड़क हादसों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। शनिवार को बांकसाई के समीप एक तेज रफ्तार ट्रेलर ने बाइक सवार को रौंद डाला, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

ट्रेलर ने बाइक सवार को कुचला

मृतक की पहचान राजनगर थाना क्षेत्र के चौके गांव निवासी लालटू प्रामाणिक (25) के रूप में हुई है। वह अपनी मोटरसाइकिल से चाईबासा की ओर जा रहा था।

इसी दौरान पीछे से आ रहे ट्रेलर ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। हादसे के बाद चालक कुजू पेट्रोल पंप के पास ट्रेलर छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने वाहन को जब्त कर लिया है।

माथे से अधिक खून बहने के कारण हुई मौत

माथे से अत्यधिक खून बहने के कारण लालटू प्रामाणिक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद परिजन और आक्रोशित ग्रामीणों ने मुआवजा, फरार चालक की गिरफ्तारी और वाहन मालिक को मौके पर बुलाने की मांग को लेकर सड़क जाम कर दिया।

विरोध के दौरान पुलिस टीम को भी लोगों के रोष का सामना करना पड़ा और शव उठाने नहीं दिया गया। इससे दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी हुई।

दो दिन में दो मौतें, हादसे नहीं थम रहे

शुक्रवार को बगराईसाई के पास अज्ञात वाहन ने गमदेसाई निवासी बड़ा राम मुर्मू को कुचल दिया था, जिससे उसकी भी मौके पर मौत हो गई। वहीं दो दिन पहले केशरगढ़िया में हाइवा और बोलेरो की भीषण टक्कर में दो लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे।



इस मार्ग पर 19 अक्टूबर को बांकसाई के पास कुजू निवासी चोकरो गोडसोरा की सड़क दुर्घटना में मौत हुई थी। तब भी ग्रामीणों ने 20 घंटे तक एनएच–220 जाम रखा था।