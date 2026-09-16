बिरसा मुंडा स्टेडियम में नहीं लगेगी शिबू सोरेन की प्रतिमा, आदिवासी संगठनों के विरोध के बाद JMM का बड़ा फैसला
झामुमो ने सरायकेला के बिरसा मुंडा स्टेडियम में दिशोम गुरु शिबू सोरेन की प्रतिमा स्थापित करने का फैसला आदिवासी संगठनों के विरोध के बाद वापस ले लिया है।
HighLights
झामुमो ने शिबू सोरेन प्रतिमा स्थापना का फैसला वापस लिया।
आदिवासी संगठनों ने बिरसा मुंडा स्टेडियम में विरोध किया था।
प्रतिमा अब सरायकेला में अन्य उपयुक्त स्थान पर लगेगी।
'किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना मकसद नहीं'
जानिए क्या है पूरा विवाद?
18 सितंबर को प्रस्तावित थी विशाल रैली
विरोध दर्ज कराने के लिए आदिवासी संगठनों ने 18 सितंबर को सरायकेला में एक विशाल रैली और उपायुक्त को ज्ञापन सौंपने की चेतावनी दी थी। हालांकि, झामुमो के इस रुख के बाद विवाद शांत होने की उम्मीद है।
संवाददाता सम्मेलन में झामुमो जिलाध्यक्ष डॉ. शुभेंदु महतो, पूर्व प्रत्याशी गणेश महाली, केंद्रीय सदस्य सुधीर महतो, आंदोलनकारी नेता धनपति सरदार, जिला उपाध्यक्ष भोला महंती, सरायकेला प्रखंड अध्यक्ष सुरेश हेम्ब्रम, धर्मेंद्र सिंह मुंडा और रामसिंह मुंडा समेत कई वरिष्ठ कार्यकर्ता मौजूद थे।