Jharkhand News: झुंड से बिछड़ा जंगली हाथी मचा रहा तबाही- दी 3 को बुरी तरह पटखनी- 1 की मौत, 2 घायल।

राजनगर में झुंड से बिछड़ा एक हाथी गांव-गांव में तबाही मचा रहा है। इस हाथी ने अब तक 3 लोगों पर हमला कर दिया है। जिसमें एक की मौत हो गई है। हाथी को पकड़ने के लिए ग्रामीण प्रयास कर रहे हैं। वहीं वन विभाग की ओर से अब तक कोई टीम नहीं पहुंची है। भटके हाथी से ग्रामीणों में भय घर कर गया है।

Rajnagar News: मृतक युधिष्ठिर उर्फ गुड्डू महतो का फाइल फोटो

Your browser does not support the audio element.

संवाद सूत्र, राजनगर। सरायकेला खरसावां जिला के राजनगर थाना क्षेत्र में झुंड से बिछडे एक जंगली हाथी ने खूब उत्पात मचाया हुआ है। जंगली हाथी ने बुधवार की सुबह तीन लोगों पर हमला कर दिया है, इनमें एक की मौत हो गई। हमले में राजनगर थाना क्षेत्र के बड़ामतालिया निवासी 55 वर्षीय युधिष्ठिर उर्फ गुड्डू महतो अहले की मौत हो गई। वह शौच के लिए निकले थे। वहीं, इस हमले में खीरी निवासी 21 वर्षीय सुमित पांडा गंभीर रूप से घायल है। उसे आदित्यपुर के निजी नर्सिंग होम में इलाज के लिए ले जाया गया है। जबकि घायल टांगरानी निवासी जयपाल सोय के दोनों हाथ टूट गए हैं। जानकारी के अनुसार, झुंड से बिछड़ा जंगली हाथी सरायकेला के टेंटोपोसी की ओर से राजनगर प्रखंड क्षेत्र में दाखिल हुआ। हाथी जिस-जिस भी गांव से गुजरा, वहां उसने उत्पात मचाया। पहली घटना राजनगर के टांगरानी में हुई। यहां खेत में लगे बिछड़े देखने गए अधेड़ जयपाल सोय पर हाथी ने हमला कर दिया। इसके बाद हाथी आगे की ओर बढ़ गया, और उसने खीरी गांव के एक खेत में 21 वर्षीय सुमित पांडा को अपना शिकार बनाया। इस हमले में वह बेहोश हो गया। जिसके बाद उसे इलाज के लिए आदित्यपुर नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया। वहीं,तीसरी घटना खीरी के बगल गांव बड़ामतालिया की है। यहां बिछड़े हाथी ने 55 वर्षीय युधिष्ठिर उर्फ गुड्डू महतो अहले को अपना शिकार बनाया। वह सुबह शौच के लिए नाले की ओर गए थे। तभी हाथी ने उसपर हमला कर दिया। फिलहाल हाथी बड़ामतालिया और आसपास के गांवों में मंडरा रहा है। घटना के बाद अभी तक वन विभाग से कोई टीम नहीं पहुंची है। ग्रामीण अपने स्तर से जंगली हाथी को भगाने की कोशिश कर रहे हैं। जंगली हाथी के अचानक आ जाने और लोगों पर कर रहे हमले से आसपास के ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। चूंकि अमूमन इन इलाकों में हाथियों कभी विचरण नहीं होता। भटके हाथी के ऐसे इलाके में पहुंचने से उस क्षेत्र के लोग काफी डरे हुए हैं।

Edited By: Jagran News Network