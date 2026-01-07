Language
    पत्नी के अवैध संबंध के शक में सिक्योरिटी गार्ड की हत्या, तीन आरोपी गिरफ्तार

    By Abhay LabhEdited By: Nishant Bharti
    Updated: Wed, 07 Jan 2026 02:10 PM (IST)

    News Article Hero Image

    अवैध संबंध के शक में सिक्योरिटी गार्ड की हत्या

    संवाद सहयोगी, गम्हरिया। आदित्यपुर थाना अंतर्गत गम्हरिया के शिवनारायणपुर जंगल में बीते 25 दिसंबर को हुए सिक्योरिटी गार्ड संदीप महतो हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर लिया है। उक्त मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए हत्या में शामिल तीन मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।

    गिरफ्तार आरोपियों में शिवनारायणपुर निवासी विकास चंद्र महतो, गौरांगो कालिंदी तथा गम्हरिया निवासी संदीप प्रमाणिक उर्फ फटिक शामिल है। 

    पत्नी के साथ अवैध संबंध

    पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि मुख्य आरोपी विकास चंद्र महतो को संदेह था कि मृतक संदीप महतो के साथ उसकी पत्नी का अवैध संबंध है। इसी शक के चलते उसने हत्या की साजिश रची और अपने सहयोगियों के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया। 

    बताया गया है कि गम्हरिया निवासी सुखलाल महतो का पुत्र संदीप महतो बीते 24 दिसंबर को काम पर जाने के लिए घर से निकला था, लेकिन वापस नहीं लौटा। अगले दिन 25 दिसंबर को उसका शव शिवनारायणपुर जंगल से बरामद किया गया। शव को पहचान से बचाने के उद्देश्य से झाड़ियों में छुपाया गया था। 

    हत्याकांड में शामिल तीन आरोपियों को किया गिरफ्तार 

    इस संबंध में आदित्यपुर थाना में हत्या का मामला दर्ज किया गया था। तत्पश्चात, एसपी के निर्देश पर एसडीपीओ सरायकेला के नेतृत्व में गठित विशेष जांच टीम ने तकनीकी साक्ष्यों और मैनुअल इनपुट के आधार पर छापेमारी कर इस हत्याकांड में शामिल तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया। 

    पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त चाकू, गैंता और कुदाल, घटना में इस्तेमाल सीएनजी ऑटो, मृतक की मोटरसाइकिल, मृतक का अधजला आधार कार्ड और पासबुक तथा दो मोबाइल फोन बरामद किया है। 

    इस हत्याकांड के उद्भेदन में शामिल टीम में सरायकेला एसडीपीओ समीर कुमार सवैया, आदित्यपुर थाना प्रभारी बिनोद तिर्की, एसआई सुधांशु कुमार, विनोद टुडू और सुरेश राम आदि शामिल थे।