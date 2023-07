Saraikela: राजनगर में झारखंड बंद का दिखा पूरा असर, दुकानें रहीं बंद; 12 घंटे जाम रहा हाता-चाईबासा मुख्य मार्ग

Jharkhand News ओलचिकी हूल बैसी समर्थकों का कहना है कि झारखण्ड सरकार जब तक केजी से पीजी तक संथाली भाषा की पढ़ाई ओलचिकी लिपि में शुरू नहीं करती है आगे आंदोलन निरंतर जारी रहेगा। संथाली भाषा को प्रथम राजभाषा का दर्जा देना होगा। अविलंब संथाली शिक्षकों की बहाली हो और संथाली भाषा संस्कृति के संवर्धन के लिए संथाली अकादमी का गठन किया जाए।

राजनगर में झारखंड बंद का संपूर्ण असर, 12 घंटे जाम रहा हाता चाईबासा मुख्य मार्ग।

संवाद सूत्र, राजनगर: ओलचिकी हूल बैसी के आह्वान पर अपनी चार-सूत्रीय मांगों को लेकर आहूत झारखंण्ड बंद का राजनगर में व्यापक असर दिखा। राजनगर मुख्य बाजार की सभी दुकानें बंद रहीं। वहीं बंद समर्थक सुबह छह बजे से ही हाता-चाईबासा मुख्य मार्ग को अवरुद्ध कर दिया। बैरियर लगाकर बैठे शाम करीब छह बजे जाम हटाया गया। बंद समर्थक सिदो कान्हू चौक पर पारंपरिक हथियारों के साथ सड़क पर बैरियर लगाकर बैठ गए। जिसमें महिला और पुरुष शामिल थे। बंद के दौरान बड़े वाहन तो दूर मोटरसाइकिल और साइकिल सवारों को भी इस पार से उस पार नहीं जाने नहीं दिया जा रहा था। जिससे लोगों को काफी दिक्कतें हुई। कई लोग अपना रास्ता बदल कर किसी तरह अपने गंतव्य पहुंचे। वहीं बड़े मालवाहक वाहन सुबह से ही जाम में फंसे रहे। वहीं हेंसल एवं कुजू में दुकानें तो खुली रहीं। लेकिन सड़क जाम रहने से आम दिनों की तरह चहल पहल नहीं दिखी। सुबह करीब दस ग्यारह बजे के करीब बीडीओ डांगुर कोड़ाह एवं थाना प्रभारी चंदन कुमार ने बंद समर्थकों से जाम हटाने को कहा परन्तु बंद समर्थक नहीं माने और दिन भर शाम छह बजे तक सड़क पर डटे रहे। ये हैं मांगें इस दौरान ओलचिकी हूल बैसी समर्थकों का कहना है कि झारखण्ड सरकार जब तक केजी से पीजी तक संथाली भाषा की पढ़ाई ओलचिकी लिपि में शुरू नहीं करती है, आगे आंदोलन निरंतर जारी रहेगा। संथाली भाषा को प्रथम राजभाषा का दर्जा देना होगा। अविलंब संथाली शिक्षकों की बहाली हो और संथाली भाषा संस्कृति के संवर्धन के लिए संथाली अकादमी का गठन किया जाए।

Edited By: Mohammad Sameer