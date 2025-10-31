Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    आद्रा मंडल में विकास कार्य: 03 से 09 नवंबर तक चार ट्रेनें रद, आठ ट्रेनों का रूट बदला

    By Sanjeev Kumar Edited By: Sanjeev Kumar
    Updated: Fri, 31 Oct 2025 08:05 PM (IST)

    आद्रा मंडल में विकास कार्यों के कारण 3 नवंबर से 9 नवंबर तक चार ट्रेनें रद्द रहेंगी। आसनसोल-टाटा एक्सप्रेस और आद्रा-बरकाकाना मेमू एक्सप्रेस रद्द होने वाली ट्रेनों में शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, खड़गपुर-हटिया एक्सप्रेस समेत आठ ट्रेनों के मार्ग में बदलाव किया गया है। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी यात्रा की योजना बनाते समय इन परिवर्तनों को ध्यान में रखें।

    prefferd source google
    Hero Image


    फाइल फोटो।

    जागरण संवाददाता, चक्रधरपुर। दक्षिण पूर्व रेलवे के आद्रा मंडल में विकास कार्यों के चलते आगामी 03 से 09 नवंबर तक ट्रेनों के परिचालन में व्यापक बदलाव किया गया है। इस दौरान चार ट्रेनें रद्द, आठ ट्रेनों को शॉर्ट टर्मिनेशन और शॉर्ट ओरिजिनेशन के तहत सीमित स्टेशनों तक चलाया जाएगा। साथ ही तीन ट्रेनों के प्रस्थान समय में भी परिवर्तन किया गया है। इन निर्णयों का असर झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल के हजारों यात्रियों पर पड़ेगा।



    रद रहने वाली ट्रेनें

    ट्रेन संख्या 68046/68045 (आसनसोल–आद्रा–आसनसोल मेमू):
    09 नवंबर को पूरी तरह रद्द रहेगी।

    ट्रेन संख्या 68077/68078 (आद्रा–भागा–आद्रा मेमू):
    03 से 09 नवंबर तक रद्द रहेगी।

    शार्ट टर्मिनेशन और शॉर्ट ओरिजिनेशन वाली ट्रेनें
    झाड़ग्राम–धनबाद एक्सप्रेस (18019/18020):
    04 और 07 नवंबर को बोकारो स्टील सिटी तक चलेगी। बोकारो–धनबाद के बीच सेवा रद।

    बर्धमान–हटिया मेमू एक्सप्रेस (13503/13504):
    04 और 07 नवंबर को गोमो तक चलेगी। गोमो–हटिया खंड में परिचालन रद।

    शालीमार–भोजूड़ीह एक्सप्रेस (12885/12886):
    03 और 04 नवंबर को आद्रा तक चलेगी। आद्रा–भोजूड़ीह खंड रद।

    टाटानगर–आसनसोल/बराभूम मेमू (68056/68060):
    04 नवंबर को आद्रा तक चलेगी। आद्रा–आसनसोल के बीच सेवा रद।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
     
    देरी से चलने वाली ट्रेनें

    बक्सर–टाटानगर एक्सप्रेस (18184):
    09 नवंबर को बक्सर से 90 मिनट देरी से रवाना होगी।

    धनबाद–बांकुड़ा मेमू (68088):
    03, 04 और 09 नवंबर को 60 मिनट देरी से चलेगी।

    हटिया–खड़गपुर एक्सप्रेस (18036):
    06 और 08 नवंबर को हटिया से 90 मिनट लेट रवाना होगी।