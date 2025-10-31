आद्रा मंडल में विकास कार्य: 03 से 09 नवंबर तक चार ट्रेनें रद, आठ ट्रेनों का रूट बदला
आद्रा मंडल में विकास कार्यों के कारण 3 नवंबर से 9 नवंबर तक चार ट्रेनें रद्द रहेंगी। आसनसोल-टाटा एक्सप्रेस और आद्रा-बरकाकाना मेमू एक्सप्रेस रद्द होने वाली ट्रेनों में शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, खड़गपुर-हटिया एक्सप्रेस समेत आठ ट्रेनों के मार्ग में बदलाव किया गया है। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी यात्रा की योजना बनाते समय इन परिवर्तनों को ध्यान में रखें।
रद रहने वाली ट्रेनें
ट्रेन संख्या 68046/68045 (आसनसोल–आद्रा–आसनसोल मेमू):
09 नवंबर को पूरी तरह रद्द रहेगी।
ट्रेन संख्या 68077/68078 (आद्रा–भागा–आद्रा मेमू):
03 से 09 नवंबर तक रद्द रहेगी।
शार्ट टर्मिनेशन और शॉर्ट ओरिजिनेशन वाली ट्रेनें
झाड़ग्राम–धनबाद एक्सप्रेस (18019/18020):
04 और 07 नवंबर को बोकारो स्टील सिटी तक चलेगी। बोकारो–धनबाद के बीच सेवा रद।
बर्धमान–हटिया मेमू एक्सप्रेस (13503/13504):
04 और 07 नवंबर को गोमो तक चलेगी। गोमो–हटिया खंड में परिचालन रद।
शालीमार–भोजूड़ीह एक्सप्रेस (12885/12886):
03 और 04 नवंबर को आद्रा तक चलेगी। आद्रा–भोजूड़ीह खंड रद।
टाटानगर–आसनसोल/बराभूम मेमू (68056/68060):
04 नवंबर को आद्रा तक चलेगी। आद्रा–आसनसोल के बीच सेवा रद।
बक्सर–टाटानगर एक्सप्रेस (18184):
09 नवंबर को बक्सर से 90 मिनट देरी से रवाना होगी।
धनबाद–बांकुड़ा मेमू (68088):
03, 04 और 09 नवंबर को 60 मिनट देरी से चलेगी।
हटिया–खड़गपुर एक्सप्रेस (18036):
06 और 08 नवंबर को हटिया से 90 मिनट लेट रवाना होगी।
