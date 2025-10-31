आद्रा मंडल में विकास कार्य: 03 से 09 नवंबर तक चार ट्रेनें रद, आठ ट्रेनों का रूट बदला

जागरण संवाददाता, चक्रधरपुर। दक्षिण पूर्व रेलवे के आद्रा मंडल में विकास कार्यों के चलते आगामी 03 से 09 नवंबर तक ट्रेनों के परिचालन में व्यापक बदलाव किया गया है। इस दौरान चार ट्रेनें रद्द, आठ ट्रेनों को शॉर्ट टर्मिनेशन और शॉर्ट ओरिजिनेशन के तहत सीमित स्टेशनों तक चलाया जाएगा। साथ ही तीन ट्रेनों के प्रस्थान समय में भी परिवर्तन किया गया है। इन निर्णयों का असर झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल के हजारों यात्रियों पर पड़ेगा।





रद रहने वाली ट्रेनें



ट्रेन संख्या 68046/68045 (आसनसोल–आद्रा–आसनसोल मेमू):

09 नवंबर को पूरी तरह रद्द रहेगी।



ट्रेन संख्या 68077/68078 (आद्रा–भागा–आद्रा मेमू):

03 से 09 नवंबर तक रद्द रहेगी।



शार्ट टर्मिनेशन और शॉर्ट ओरिजिनेशन वाली ट्रेनें

झाड़ग्राम–धनबाद एक्सप्रेस (18019/18020):

04 और 07 नवंबर को बोकारो स्टील सिटी तक चलेगी। बोकारो–धनबाद के बीच सेवा रद।



बर्धमान–हटिया मेमू एक्सप्रेस (13503/13504):

04 और 07 नवंबर को गोमो तक चलेगी। गोमो–हटिया खंड में परिचालन रद।



शालीमार–भोजूड़ीह एक्सप्रेस (12885/12886):

03 और 04 नवंबर को आद्रा तक चलेगी। आद्रा–भोजूड़ीह खंड रद।



टाटानगर–आसनसोल/बराभूम मेमू (68056/68060):

04 नवंबर को आद्रा तक चलेगी। आद्रा–आसनसोल के बीच सेवा रद।



