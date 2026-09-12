घर के चारों तरफ फैले बाढ़ के पानी ने ले ली जान, साहिबगंज में शौच के लिए गई महिला की डूबने से मौत

संवाद सहयोगी, साहिबगंज। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बड़ी कोदरजन्ना नया टोला मुरारी मंडल की पत्नी 60 वर्षीय पुष्पा देवी की मौत बाढ़ के पानी में डूबने से शुक्रवार की रात हो गई। मुरारी मंडल ने बताया कि घर के चारों तरफ बाढ़ का पानी है।

शुक्रवार की रात पुष्पा देवी शौचालय जाने के लिए घर से बाहर निकली। इसी दौरान वह बाढ़ के गहरे पानी में डूब गयी। काफी देर तक उनके वापस नहीं लौटने पर उनलोगों ने खोजबीन शुरू की। बाद में उनके डूबने की जानकारी मिली। घटना की सूचना मुफस्सिल थाना को दी गई।

शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा सूचना मिलने पर मुफस्सिल थाना के एसआई अखिलेश कुमार सिंह व पुलिस जवानों के साथ पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मुरारी मंडल ने बताया कि बाढ़ के कारण घर के आसपास काफी पानी जमा है, जिससे आवागमन में भी परेशानी हो रही है। उसके परिवार में एक पुत्र और चार पुत्रियां हैं। घटना के बाद स्वजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।