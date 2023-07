Sahebganj: मूसलाधार बारिश से बोरियो और तीन पहाड़ में कई जगह जलजमाव, सड़कों पर भरा पानी; घंटों रहे चालक परेशान

साहिबगंज के बोरियो में लगातार बारिश के कारण लोग बेहाल है। बारिश का पानी सड़कों पर बहने लगा। जिससे आनेजानवाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं बांझी बाजार के रजवार टोला में कई घरों में पानी घुस गया। तीनपहाड़ क्षेत्र में राजमहल-तीनपहाड़ पथ पर झपाई पुल में पानी भर गया। जिससे चालकों और राहगीरों का आवागमन ठप हो गया।

Sahebganj: मूसलाधार बारिश से बोरियो और तीन पहाड़ में कई जगह जलजमाव

संवाद सहयोगी, बोरियो/तीनपहाड़ (साहिबगंज)। जिले में शनिवार की रात मूसलाधार बारिश हुई। इस वजह से कई जगह जलजमाव हो गया है। जिले की सड़कें झील बन गई हैं। सड़कों पर पानी भरने से यातायात प्रभावित है। बोरियो के तेलो डायवर्सन पर पानी चढ़ जाने के कारण बरहेट मुख्य पथ कई घंटों तक आवागमन बाधित रहा। पिछले साल तेलो में मुख्य मार्ग पर बना पुल क्षतिग्रस्त हो गया था। इसके बाद पीडब्ल्यूडी ने वहां डायवर्सन का निर्माण कराया था। अब तक पुल का निर्माण नहीं शुरू हो पाया है। सड़क पर कीचड़ होने से लोग परेशान उधर, बांझी बाजार के रजवार टोला में कई घरों में पानी घुस गया। पंचायत समिति सदस्य अमन कुमार ने निजी खर्च पर जेसीबी मंगवाकर कच्चा नाला का निर्माण कराया गया, तब जाकर पानी निकला। बोरियो हाईवे चौक से ग्वाला मोड़ तक सड़क पर कीचड़ हो गया। इससे भी लोग हलकान रहे। तीनपहाड़ क्षेत्र में रविवार की सुबह हुई बारिश के कारण राजमहल-तीनपहाड़ पथ पर झपाई पुल में पानी भर गया। इससे अवागमन बाधित हो गया। पुल के पास सड़क पर लगभग चार फीट बरसाती पानी बहने लगा, जिससे अवागमन ठप हो गया। पुल के दोनों छोड़ पर सुबह से ही छोटे बड़े वाहनों की कतार लगी हुई थी। इससे राहगीरों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। यह सड़क राजमहल को तीनपहाड़, बोरियो और गोड्डा से जोड़ती है।

