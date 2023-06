ओडिशा रेल हादसे में जान गंवाने वाले पुरानी साहिबगंज के नकुल चौधरी उर्फ भीम के शव की पहचान हो गई है और शव उनके परिजनों को सौंप दिया गया है। नकुल की मां यशोदा को आस थी कि उनका बेटा जरूर लौटेगा लेकिन इस तरह से लौटेगा ऐसा उन्‍होंने अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। नकुल के स्‍वजन साहिबगंज के लिए रवाना होने वाले हैं।

ओडिशा हादसे में नकुल ने गंवाई थी जान।

Your browser does not support the audio element.

जागरण संवाददाता, साहिबगंज। ओडिशा के बालेश्वर में हुई ट्रेन दुर्घटना में मारे गए पुरानी साहिबगंज के नकुल चौधरी उर्फ भीम के शव की पहचान हो गई है। शुक्रवार को डीएनए जांच की रिपोर्ट आने से यह साफ हो गया कि शव नकुल उर्फ भीम का है। इसके बाद रेलवे प्रशासन ने शव स्वजनों को सौंप दिया। हालांकि, पत्नी प्रेमलता देवी के आधार कार्ड में कुछ गड़बड़ी होने की वजह से मुआवजा राशि का चेक अब तक नहीं मिल पाया है। समस्या के समाधान में स्वजन जुटे थे। चेक मिलने के बाद शव लेकर स्वजन रवाना हो जाएंगे। रोजगार की तलाश में जा रहा था चेन्‍नई ओडिशा में नकुल के पिता लक्ष्मण चौधरी, मां यशोदा, भाई अर्जुन व साला महादेव वहां जमे हुए हैं। गौरतलब हो कि नकुल एक जून की रात चचेरे भाई राममोहन चौधरी व अनथ चौधरी के साथ रोजगार की तलाश में चेन्नई के लिए निकला था। सभी यहां से ट्रेन से कोलकाता गए और वहां से कोरोमंडल एक्सप्रेस में सवार हुए। ट्रेन ओडिशा के बालेश्वर में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इसमें अनथ चौधरी बुरी तरह घायल हो गया, जबकि राममोहन चौधरी की मौत हो गई। कई दिन की मशक्कत के बाद सात जून को राममोहन चौधरी शव यहां लाया गया और अंतिम संस्कार कर दिया गया, जबकि नकुल उर्फ भीम चौधरी का पता नहीं चल पाया था। कमाने के खातिर पहली बार घर से जा रहा था सवार घटना की सूचना मिलने के बाद यहां से नकुल का भाई अर्जुन व साला महादेव ओडिशा गए। वहां एक शव की पहचान नकुल के रूप में की, लेकिन रेल प्रशासन ने डीएनए जांच के बाद ही उसका शव देने की बात कही। डीएनए जांच के लिए अर्जुन के रक्त का नमूना लिया था, जिसकी रिपोर्ट अब आई है। शव भुवनेश्वर के एम्स में सुरक्षित रखा हुआ था। नकुल यहां राजमिस्त्री का काम करता था। काम न मिलने पर पहली बार कमाने के लिए बाहर जा रहा था। नकुल चौधरी के तीन बच्चे हैं जिनमें तीन साल की बेटी है। दो साल का एक बेटा है और छह माह का बेटी है।

Edited By: Arijita Sen