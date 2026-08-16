साहिबगंज में बालू से लदा ट्रेलर पलटा, ड्राइवर को JCB की मदद से निकाला गया केबिन से बाहर; अस्पताल में भर्ती

जागरण संवाददाता, तीनपहाड़ (साहिबगंज)। तीनपहाड़ थाना क्षेत्र के बोरियो-तीनपहाड़ मुख्य मार्ग पर रविवार की सुबह एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। बेहड़ा मोड़ के समीप बालू से लदा एक अनियंत्रित ट्रेलर पलट गया। इस दुर्घटना में चालक गंभीर रूप से घायल हो गया है, जबकि सहचालक (खलासी) को भी चोटें आई हैं।

कैबिन में फंसा रहा चालक मिली जानकारी के अनुसार, ट्रेलर (संख्या BR10GD0952) बिहार के जमुई से बालू लादकर उधवा की ओर जा रहा था। इसी दौरान बेहड़ा मोड़ के पास चालक ने वाहन पर से नियंत्रण खो दिया और ट्रेलर पलट गया। हादसा इतना जबरदस्त था कि चालक मो. नाफिस आलम वाहन के कैबिन के अंदर ही बुरी तरह फंस गया। उसके पैर और शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर चोटें आई हैं। वहीं, सहचालक साह फहाद के सीने में चोट लगी है। बताया जा रहा है कि यह वाहन सकरीगली का है। जेसीबी की मदद से निकाला गया बाहर घटना की सूचना मिलते ही तीनपहाड़ थाना के एएसआई (ASI) ललन राजवाड़ तुरंत पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद और जेसीबी मशीन बुलाकर काफी मशक्कत के बाद कैबिन में फंसे घायल चालक को बाहर निकाला।