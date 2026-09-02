झारखंड में SIR के दौरान हर दस्तावेज की जांच, फर्जीवाड़ा करने वालों की खैर नहीं

डा. प्रणेश, साहिबगंज। झारखंड में भारत निर्वाचन आयोग मतदाता सूची का विषेश गहन पुनरीक्षण (special intensive revision)- SIR करा रहा है। इस दौरान साक्ष्य के रूप में जमा किए गए एक-एक दस्तावेज का सत्यापन कराया जाएगा जिसके बाद ही अब किसी भी व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में रह पाएगा और यह सत्यापन उपायुक्त केका वि स्तर से होगा। ऐसे में फर्जीवाड़ा करने वालों की खैर नहीं है।

सुनवाई में लगे पदाधिकारी उपयुक्त दस्तावेज ले रहे हैं और उसे जांच के लिए उपायुक्त के पास भेज रहे हैं। फिर उपायुक्त उन दस्तावेजों की उसे जारी करने वाले अधिकारी से सत्यापन कराएंगे जिसके बाद ही मतदाता सूची में संबंधित व्यक्ति का नाम रह सकेगा।

झारखंड के अंदर के दस्तावेजों को तो सीधे उपायुक्त अपने स्तर से संबंधित उपायुक्त को भेजकर सत्यापन करा लेंगे लेकिन राज्य से बाहर के दस्तावजों को राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के स्तर से सत्यापन के लिए भेजा जाएगा। अब तक की सुनवाई के क्रम में दूसरे राज्यों का कुछ दस्तावेज सत्यापन के लिए आया है जिसे जांच के लिए राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को भेज भी दिया गया है।

कागजात जमा करने पहुंच रहे मात्र 50-60 प्रतिशत राजमहल, बोरियो व बरहेट विधानसभा की ड्राफ्ट मतदाता सूची में सात लाख 44 हजार 354 मतदाता शामिल थे। इनमें से एक लाख 92 हजार 89 मतदाताओं को नोटिस भेजा जा रहा है। पहले फेज में तीनों विधानसभा क्षेत्र के 31427 अनमैप्ड मतदाताओं को नोटिस भेजकर कागजात प्रस्तुत करने को कहा गया था।

24 अगस्त से इसकी सुनवाई शुरू हुई। अनमैप्ड वालों की सुनवाई करीब-करीब समाप्त हो चुकी है लेकिन इस दौरान करीब 50 से 60 प्रतिशत लोग ही पहुंचे। जो लोग पहुंचे उनमें से भी 30-35 प्रतिशत लोग ही सही दस्तावेज प्रस्तुत कर सके जिनकी वजह से उनके मामलों का निष्पादन हो पाया।

अधिकतर लोग अपना आधार व राशन कार्ड लेकर पहुंचे। उनके पास कोई और दस्तावेज उपलब्ध ही नहीं है। इससे उनकी समस्या का समाधान नहीं हो पाया। एसपीटी एक्ट की वजह से संताल परगना में जमीन की खरीद बिक्री नहीं होती है। ऐसे में लोग यहां बसे तो लेकिन उनके पास जमीन का मालिकाना हक नहीं है।

इस वजह से ज्यादा परेशानी हो रही है। उधर, जिनके पास जमीन है उनके पास भी केवल जाति प्रमाणपत्र का विकल्प है। जाति प्रमाणपत्र बनने में विलंब हो रहा था जिससे भी परेशानी हो रही थी। इसी वजह से सरकार ने आफलाइन जाति प्रमाणपत्र बनाने का निर्देश दिया है।

दूसरे राज्यों से लाना होगा प्रमाणपत्र बोरियो विधानसभा क्षेत्र के तालझारी प्रखंड में आने वाले सकरी में बसे सैकड़ों लोगों का किसी प्रकार का दस्तावेज मिल ही नहीं रहा है। बताया जा रहा है कि विभिन्न जगहों से बड़ी संख्या में वहां आकर लोग बसे। मतदाता सूची में नाम बनाए रखने के लिए वे लोग जहां से आकर बसे हैं वहां का दस्तावेज लाना होगा।