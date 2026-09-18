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साहिबगंज SIR अपडेट: 184 वोटरों के नाम पर दर्ज हुई आपत्ति, राजमहल में नाम जुड़वाने की मची होड़

By Digital Desk Edited By: Sanjeev Kumar
Published: Fri, 18 Sep 2026 12:24 AM (IST)

साहिबगंज में मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SIR) की अंतिम तिथि अब 30 सितंबर तक बढ़ा दी गई है, जिससे बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के नागरिकों को राहत मिली है।

जिले के कई क्षेत्रों में बाढ़ की वजह से SIR का कार्य प्रभावित हुआ था, ऐसे में तिथि बढ़ने से स्थानीय लोगों को बड़ी राहत मिली है।

﻿जिले के कई क्षेत्रों में बाढ़ की वजह से SIR का कार्य प्रभावित हुआ था, ऐसे में तिथि बढ़ने से स्थानीय लोगों को बड़ी राहत मिली है।

HighLights

  1. मतदाता सूची पुनरीक्षण की अंतिम तिथि 30 सितंबर तक बढ़ी।

  2. बाढ़ के कारण प्रभावित क्षेत्रों को मिली बड़ी राहत।

  3. 1.92 लाख नोटिसों पर सुनवाई प्रक्रिया अभी जारी है।

जासं, साहिबगंज। मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SIR) की प्रक्रिया के तहत दावा और आपत्ति दर्ज करने की अंतिम तिथि को एक बार फिर बढ़ा दिया गया है। 
 
साहिबगंज जिले में अब नागरिक अपना नाम मतदाता सूची में जोड़ने, हटाने या विवरण में सुधार के लिए 30 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। पूर्व में यह समय सीमा 15 सितंबर को समाप्त हो रही थी। 
 
जिले के कई क्षेत्रों में बाढ़ की वजह से SIR का कार्य प्रभावित हुआ था, ऐसे में तिथि बढ़ने से स्थानीय लोगों को बड़ी राहत मिली है।
 
15 सितंबर तक प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, जिले में नए नाम जोड़ने के लिए फार्म-6 के जरिए 15,752, आपत्तियों के लिए फार्म-7 के जरिए 184 और संशोधन के लिए फार्म-8 के जरिए 9,772 आवेदन प्राप्त हुए हैं। 
 
फार्म-7 के माध्यम से दर्ज आपत्तियों की जांच बीएलओ (BLO) द्वारा की जा रही है, और शिकायत सही पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति का नाम मतदाता सूची से हटा दिया जाएगा।
 

विधानसभा क्षेत्रवार स्थिति

जिले के तीनों विधानसभा क्षेत्रों: राजमहल, बोरियो और बरहेट से अलग-अलग श्रेणी में आवेदन प्राप्त हुए हैं:

  •     राजमहल: मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए सबसे अधिक आवेदन (5,917) यहीं से प्राप्त हुए हैं। हालांकि, फार्म-7 के माध्यम से दर्ज आपत्तियों की संख्या यहाँ सबसे कम (29) रही।
  •    बरहेट: आपत्तियों के मामले में बरहेट सबसे आगे है, जहाँ 89 वोटरों के नामों पर आपत्तियां जताई गई हैं।
  •    बोरियो: नए नाम जोड़ने के लिए सबसे कम आवेदन (3,981) बोरियो विधानसभा क्षेत्र से आए हैं, जबकि यहाँ 66 वोटरों के नाम पर आपत्तियां दर्ज की गई हैं।

 

साहिबगंज जिले में प्राप्त आवेदनों का विवरण 

    विधानसभा क्षेत्र    फार्म-6 (नाम जोड़ना)   फार्म-7 (आपत्ति)    फार्म-8 (संशोधन)
  • राजमहल          5,917                    29                     4,749
  • बोरियो             3,981                    66                     2,309
  • बरहेट              5,854                   89                      2,714
  • कुल योग          15,752                  184                    9,772
 
गौरतलब है कि 5 अगस्त को ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन कर दावा-आपत्तियां मांगी गई थीं। इस प्रक्रिया के तहत 1.92 लाख लोगों को नोटिस भेजकर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया गया था, जिनकी सुनवाई वर्तमान में जारी है।