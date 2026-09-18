साहिबगंज SIR अपडेट: 184 वोटरों के नाम पर दर्ज हुई आपत्ति, राजमहल में नाम जुड़वाने की मची होड़

जासं, साहिबगंज। मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SIR) की प्रक्रिया के तहत दावा और आपत्ति दर्ज करने की अंतिम तिथि को एक बार फिर बढ़ा दिया गया है।

साहिबगंज जिले में अब नागरिक अपना नाम मतदाता सूची में जोड़ने, हटाने या विवरण में सुधार के लिए 30 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। पूर्व में यह समय सीमा 15 सितंबर को समाप्त हो रही थी।

जिले के कई क्षेत्रों में बाढ़ की वजह से SIR का कार्य प्रभावित हुआ था, ऐसे में तिथि बढ़ने से स्थानीय लोगों को बड़ी राहत मिली है।

15 सितंबर तक प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, जिले में नए नाम जोड़ने के लिए फार्म-6 के जरिए 15,752, आपत्तियों के लिए फार्म-7 के जरिए 184 और संशोधन के लिए फार्म-8 के जरिए 9,772 आवेदन प्राप्त हुए हैं।

फार्म-7 के माध्यम से दर्ज आपत्तियों की जांच बीएलओ (BLO) द्वारा की जा रही है, और शिकायत सही पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति का नाम मतदाता सूची से हटा दिया जाएगा।

विधानसभा क्षेत्रवार स्थिति

जिले के तीनों विधानसभा क्षेत्रों: राजमहल, बोरियो और बरहेट से अलग-अलग श्रेणी में आवेदन प्राप्त हुए हैं:

राजमहल: मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए सबसे अधिक आवेदन (5,917) यहीं से प्राप्त हुए हैं। हालांकि, फार्म-7 के माध्यम से दर्ज आपत्तियों की संख्या यहाँ सबसे कम (29) रही। बरहेट: आपत्तियों के मामले में बरहेट सबसे आगे है, जहाँ 89 वोटरों के नामों पर आपत्तियां जताई गई हैं। बोरियो: नए नाम जोड़ने के लिए सबसे कम आवेदन (3,981) बोरियो विधानसभा क्षेत्र से आए हैं, जबकि यहाँ 66 वोटरों के नाम पर आपत्तियां दर्ज की गई हैं।