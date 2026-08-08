झोपड़ी में ईंट की मेज पर मोबाइल से पढ़ाई, साहिबगंज की बेटी का संघर्ष सुन भावुक हुए SP

जागरण संवाददाता, साहिबगंज। एसपी अमित कुमार शनिवार को एक किशोरी के संघर्ष की कहानी सुनकर अवाक रह गए। तत्काल उसके लिए कॉपी-किताब के साथ-साथ टेबल-कुर्सी व घरेलू उपयोग के सामान की व्यवस्था करने तथा घर में सोलर लाइट लगाने का निर्देश अपने कार्यालय कर्मियों को दिया।

कॉपी-किताब सहित अन्य जरूरी सामग्री तत्काल खरीदकर दे दिया गया। बिजली का कनेक्शन भी जोड़ दिया गया। सोलर लाइट एक-दो दिनों में लगा दी जाएगी। दरअसल, एसपी अमित कुमार सिंह प्रत्येक दिन दोपहर दो बजे से शाम चार बजे तक आमलोगों की शिकायत सुनते हैं। इसी क्रम में शनिवार को हबीबपुर निवासी मनोज श्रीवास्तव की पत्नी रूबी सिन्हा अपनी बेटी के साथ पहुंची। इससे पहले वह डीसी के यहां भी गयी थी। महिला को उसके पति ने अलग कर रखा है। पति गोड्डा में स्कूल चलाता है और वहीं रहता है। झोपड़ी में रहती है रूबी रूबी सिन्हा केंद्रीय विद्यालय के सामने स्थित विवाह भवन के बगल में एक झोपड़ी में रहती है। उसमें बिजली का कनेक्शन तक नहीं था। पूछताछ में किशोरी ने बताया कि इसी साल उसने साहिबगंज कालेज में नामांकन लिया है।