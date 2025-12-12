Digital Arrest Fraud पर मॉडल कॉलेज राजमहल के छात्रों को साहिबगंज एसपी ने किया अलर्ट, कहा-किसी भी अज्ञात कॉल पर न करें विश्वास

संवाद सहयोगी, जागरण, राजमहल (साहिबगंज)। Digital Arrest Fraud: माडल कालेज राजमहल में गुरुवार को अनुशासन, साइबर अपराध एवं सकारात्मक आचरण विषय पर विशेष व्याख्यान हुआ। इसमें पुलिस अधीक्षक अमित कुमार सिंह ने छात्र-छात्राओं को आवश्यक जानकारियां दीं। प्राचार्य डा. रणजीत कुमार सिंह ने शाल, स्मृति चिन्ह व पौधा प्रदान कर पुलिस अधीक्षक का परंपरागत तरीके से स्वागत किया। मुख्य वक्ता पुलिस अधीक्षक अमित कुमार सिंह ने विद्यार्थियों को साइबर अपराधों के बढ़ते स्वरूप और उनसे बचाव की सावधानियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी।

उन्होंने कहा कि अनवेरिफाइड लिंक, वीडियो काल, मैसेज और फेक प्रोफाइल से सतर्क रहें। बैंक कभी भी ओटीपी पिन या पासवर्ड नहीं पूछता। इसलिए ऐसी किसी भी मांग पर तुरंत सावधान हो जाएं। बढ़ते ‘डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड’ के बारे में विद्यार्थियों को सतर्क करते हुए बताया कि किसी अज्ञात काल पर विश्वास न करें और किसी भी तरह का भुगतान न करें।

उन्होंने विद्यार्थियों को सरकारी कामन हेल्पलाइन नंबर 112 की जानकारी दी, जहां से अब पुलिस सहायता, फायर ब्रिगेड और अन्य आपातकालीन सेवाएं एक ही नंबर से प्राप्त की जा सकती हैं। इसके साथ-साथ उन्होंने नशा एवं मादक पदार्थों के दुष्प्रभावों पर गंभीर चर्चा की और युवाओं से इससे दूर रहने की भावनात्मक अपील की।