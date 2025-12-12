Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Digital Arrest Fraud पर मॉडल कॉलेज राजमहल के छात्रों को साहिबगंज एसपी ने किया अलर्ट, कहा-किसी भी अज्ञात कॉल पर न करें विश्वास

    By Kasinath Yadav Edited By: Mritunjay Pathak
    Updated: Fri, 12 Dec 2025 09:32 AM (IST)

    Digital Arrest Fraud: साहिबगंज के एसपी ने माडल कॉलेज राजमहल में छात्रों से संवाद करते हुए महत्वपूर्ण बातें कहीं। उन्होंने छात्रों को अज्ञात कॉल्स पर व ...और पढ़ें

    Hero Image

    माडल कालेज राजमहल में साहिबगंज एसपी अमित कुमार सिंह, प्राचार्य डा. रणजीत कुमार सिंह और अन्य अतिथि।

    संवाद सहयोगी, जागरण, राजमहल (साहिबगंज)। Digital Arrest Fraud: माडल कालेज राजमहल में गुरुवार को अनुशासन, साइबर अपराध एवं सकारात्मक आचरण विषय पर विशेष व्याख्यान हुआ। इसमें पुलिस अधीक्षक अमित कुमार सिंह ने छात्र-छात्राओं को आवश्यक जानकारियां दीं।

    Model College Rajmahal

    प्राचार्य डा. रणजीत कुमार सिंह ने शाल, स्मृति चिन्ह व पौधा प्रदान कर पुलिस अधीक्षक का परंपरागत तरीके से स्वागत किया। मुख्य वक्ता पुलिस अधीक्षक अमित कुमार सिंह ने विद्यार्थियों को साइबर अपराधों के बढ़ते स्वरूप और उनसे बचाव की सावधानियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उन्होंने कहा कि अनवेरिफाइड लिंक, वीडियो काल, मैसेज और फेक प्रोफाइल से सतर्क रहें। बैंक कभी भी ओटीपी पिन या पासवर्ड नहीं पूछता। इसलिए ऐसी किसी भी मांग पर तुरंत सावधान हो जाएं। बढ़ते ‘डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड’ के बारे में विद्यार्थियों को सतर्क करते हुए बताया कि किसी अज्ञात काल पर विश्वास न करें और किसी भी तरह का भुगतान न करें।

    उन्होंने विद्यार्थियों को सरकारी कामन हेल्पलाइन नंबर 112 की जानकारी दी, जहां से अब पुलिस सहायता, फायर ब्रिगेड और अन्य आपातकालीन सेवाएं एक ही नंबर से प्राप्त की जा सकती हैं। इसके साथ-साथ उन्होंने नशा एवं मादक पदार्थों के दुष्प्रभावों पर गंभीर चर्चा की और युवाओं से इससे दूर रहने की भावनात्मक अपील की।

    उन्होंने कहा कि नशा न केवल स्वास्थ्य बल्कि कैरियर और जीवन दोनों को नष्ट कर देता है। कार्यक्रम का संचालन डॉ. रमजान अली ने किया। स्वागत भाषण डा. विवेक कुमार महतो और धन्यवाद ज्ञापन डा. अमित कुमार ने दिया।

    मौके पर एसडीपीओ विमलेश कुमार त्रिपाठी, तीनपहाड़ थानाप्रभारी मृत्युंजय कुमार पांडेय, राजमहल थाना प्रभारी हसनैन अंसारी तथा अन्य पुलिस पदाधिकारी व कर्मचारी गण भी मौजूद थे।