Sahibganj SIR: ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में विसंगतियों पर एक्शन, 1.92 लाख मतदाताओं को नोटिस

जागरण संवाददाता, साहिबगंज। झारखंड में SIR के अगले चरण में अब एक-दो दिनों में वैसे मतदाताओं को नोटिस भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी जिनका नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल तो है लेकिन उसमें किसी प्रकार की विसंगति है।

साहिबगंज जिले में ऐसे लोगों की संख्या एक लाख 92 हजार 89 है। जिले के तीनों विधानसभा क्षेत्रों में कुल सात लाख 44 हजार 354 मतदाताओं का नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल किया गया है।

राजमहल विधानसभा क्षेत्र में तीन लाख 22 हजार 114 मतदाता हैं। इनमें 64 हजार 84 मतदाताओं के फार्म में गड़बड़ी है। 7708 वोटरों की मैपिंग नहीं हुई है तथा 1939 का डीएसई (डेमोग्राफिक सिमलर इंट्री) पेंडिंग है।

जिले के तीनों विधानसभा क्षेत्र में राजमहल विधानसभा क्षेत्र में सबसे अधिक 73731 लोगों को नोटिस भेजा जाएगा। बोरियो के 68256 तथा बरहेट के 50102 मतदाताओं को नोटिस भेजा जाएगा। गौरतलब हो कि जिले में मतदाताओं की कुल संख्या आठ लाख 72 हजार 148 थी जिनमें से एक लाख 27 हजार 794 मतदाताओं का नाम कट चुका है।