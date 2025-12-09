Language
    जागरण पड़ताल: रजिस्टर में 529 छात्रों की हाजिरी, स्कूल में बच्चे मिले 150

    By Abhijeet Kumar Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 02:02 PM (IST)

    साहिबगंज के एक स्कूल में जागरण पड़ताल के दौरान चौंकाने वाला मामला सामने आया। रजिस्टर में 529 छात्रों की हाजिरी दर्ज थी, जबकि मौके पर केवल 150 बच्चे ही

    Hero Image

    स्कूली बच्चे। फाइल फोटो

    अभिजीत कुमार, बरहड़वा (साहिबगंज)। बरहड़वा प्रखंड क्षेत्र के स्कूलों की स्थिति दयनीय है। कहीं छात्र हैं तो शिक्षक नहीं और कहीं शिक्षक हैं तो छात्र नहीं। वित्तीय वर्ष के नौ माह बीतने के बाद भी अब तक बच्चों को स्वेटर की राशि नहीं मिल सकी है। ठंड में बच्चों को स्कूल आने में परेशानी हो रही है।

    दैनिक जागरण की पड़ताल के क्रम में सोमवार को दोपहर करीब दो बजे मिर्जापुर पंचायत के उत्क्रमित मध्य विद्यालय लालमाटी में करीब 150 बच्चे मिले। हालांकि, 529 बच्चों की हाजिरी बनी थी। बच्चे कक्षा में बैठकर परीक्षा दे रहे थे। यहां कक्षा एक से आठ तक की पढ़ाई हाेती है। यहां 688 बच्चों का नामांकन है। स्कूल में चार शिक्षक हैं। तीन शिक्षकों के अलावे एक कंप्यूटर शिक्षक हैं। एक शिक्षक अवकाश में थे।

    स्कूल के बरामदे में दो शिक्षक बैठे थे। स्कूल के प्रभारी प्रधानाध्यापक सादेमान अली ने बताया कि आज 529 बच्चों की उपस्थिति थी। स्कूल में रेल परीक्षा के कारण कुछ बच्चे परीक्षा देने के बाद घर चले गए। अभी करीब 150 के करीब बच्चे कक्षा में बैठकर परीक्षा दे रहे थे। बच्चों ने बताया कि आज मध्याह्न भोजन नहीं बना था। मिड डे मील में हम सबों को केला मिला। चार-पांच दिनों से मिड डे मील में केला मिल रहा है।

    उन्होंने बताया कि हमलोगों को अब तक स्वेटर की राशि नहीं मिली है। ठंड बढ़ने लगी है। स्वेटर के बिना स्कूल में ठंड लगती है। प्रभारी प्रधानाध्यापक सादेमान अली ने बताया कि रेल परियोजना की परीक्षा होने के कारण कई बच्चे घर चले गए। मिड डे मील का चावल नहीं था। जिससे मिड डे मील नहीं बना था। बच्चों को केला दिया गया। स्कूल में दिव्यांग बच्चों के लिए शौचालय का निर्माण कराया गया है लेकिन उसमें ताला लटका हुआ था।

    धूप सेक रहे थे बच्चे

    प्राथमिक विद्यालय बरारी में दोपहर डेढ़ स्कूली बच्चे स्कूल के बाहर घास पर बैठे मिले। उनके बीच शिक्षिका स्वर्णमयी सोरेन बैठी हुई थी। कुछ बच्चे बरामदे में बैठकर पढ़ रहे थे। प्रभारी प्रधानाध्यापिका स्वर्णमयी सोरेन ने बताया कि वह इकलौती शिक्षिका हैं। अभी स्कूल में 54 बच्चों का नामांकन है। आज 50 बच्चे आए थे। दोपहर के मिड डे मील के बाद कई बच्चे घर चले गए। स्कूल में मिड डे मील नहीं बना था।

    बच्चों को एक-एक अंडा दे दिया गया। हालांकि, स्कूल में दो बजे करीब 30 बच्चे ही मौजूद थे। बच्चों ने बताया कि अब तक स्वेटर की राशि नहीं मिली है, छात्रवृति भी नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि स्कूल में चारदीवारी नहीं है। इस कारण स्कूल के बरामदे में रात में जुआरियों का जमावड़ा रहता है। शरारती तत्व बरामदे को गंदा कर देते हैं।

    यहां शराब की बोतलें पड़ी रहती है। प्रतिदिन बच्चे साफ-सफाई करते है। उधर, बीपीओ सुनील टुडू ने कहा कि स्कूलों में चावल के अभाव में मध्याह्न भोजन बंद नहीं किया जाता है। अभी मिड-डे-मील का चावल आवंटित हुआ है,जिसे स्कूलों में भेजा जा रहा है।