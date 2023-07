साहिबगंज शहर के गुप्ता मार्केट के समीप 25 जून की शाम को मुख्य सड़क पर गोली चलाने के आरोपित विशाल कुमार को नगर थाने की पुलिस रिमांड पर लेगी। सोमवार को पुलिस कोर्ट में आवेदन दे सकती है। विशाल ने शनिवार को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया था। न्यायालय ने उसे 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में मंडल कारा भेज दिया था।

गोलीबारी मामले में आरोपी विशाल की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, पुलिस कोर्ट से मांग सकती है रिमांड

Your browser does not support the audio element.

जागरण संवाददाता, साहिबगंज: झारखंड के साहिबगंज शहर के गुप्ता मार्केट के समीप 25 जून की शाम को मुख्य सड़क पर गोली चलाने के आरोपित विशाल कुमार को नगर थाने की पुलिस रिमांड पर लेगी। सोमवार को पुलिस कोर्ट में आवेदन दे सकती है। विशाल ने शनिवार को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया था। न्यायालय ने उसे 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में मंडल कारा भेज दिया था। पिछले दिनों पुलिस ने एक नाबालिग को पकड़ कर रिमांड होम भेज दिया था। 25 जून की है वारदात गौरतलब हो कि 25 जून की रात गुप्ता मार्केट के पास हुई गोलीबारी में गोली लगने से वहां से गुजर रहे मजहर टोला निवासी असगर अंसारी व कुलीपाड़ा दहिया टोला निवासी साहेब कुरैशी घायल हो गए। साहेब कुरैशी को तीन गोली लगी। अफसर अंसारी के गर्दन में एक गोली लगी जो पार हो गई। दोनों का इलाज चल रहा है। जसीम अख्तर से शुरू हुआ था विवाद कॉलेज रोड बिचला टोला निवासी नसीम अख्तर के पुत्र जसीम अख्तर के बयान पर दो ज्ञात व सात-आठ अज्ञात लोगों पर प्राथमिकी हुई थी। बताया जाता है कि जसीम अख्तर से आरोपितों का विवाद शुरू हुआ था। सभी आरोपित कपड़े खरीदने गए थे। नगर थाना प्रभारी अमित गुप्ता जांच कर रहे हैं। पुलिस सभी आरोपितों को चिह्नित कर चुकी है, लेकिन वे घटना के बाद फरार हो गए। आरोपितों के घरों में भी ताला लटका है। उनकी लोकेशन पुलिस को नहीं मिला है। इस वजह से गिरफ्तारी नहीं हो पायी है। ऐसे में पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। अब तक की जांच में यह बात सामने आई है कि मुफस्सिल थाना क्षेत्र के शोभनपुर भट्ठा के एक युवक ने फायरिंग की थी। नगर थाना प्रभारी अमित गुप्ता ने बताया कि पुलिस जल्द ही विशाल को रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी।

Edited By: Yashodhan Sharma