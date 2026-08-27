सेब के डिब्बों और केले के बोरों में छिपाई थी शराब, पटना एक्सप्रेस में RPF ने पकड़ा 115 लीटर का स्टॉक

संवाद सहयोगी, बरहड़वा (साहिबगंज)। बंगाल से बिहार शराब तस्करी के लिए तस्कर लगातार नए-नए तरीके अपना रहे हैं। कभी कपड़ों तो कभी घरेलू सामान में शराब छिपाकर ले जाने के मामले सामने आते रहे हैं। अब तस्करों ने केले से भरे बोरों और ‘कश्मीर एप्पल’ लिखी कार्टूनों को शराब तस्करी का जरिया बनाया।

हालांकि, तस्करों की यह चाल बरहड़वा में आरपीएफ की संयुक्त कार्रवाई के दौरान नाकाम हो गई। ट्रेन से केले के बोरों और सेब की पेटियों के बीच छिपाकर रखी गई 115 लीटर विदेशी शराब बरामद की गई। 26 अगस्त को गुप्त सूचना के आधार पर सीआईबी/मालदा और आरपीएफ बरहड़वा की संयुक्त टीम ने ट्रेन संख्या 13415 पटना एक्सप्रेस की जांच की।

बियर के 230 कैन बरामद ट्रेन के द्वितीय अंतिम जनरल कोच में केले से भरे छह प्लास्टिक बोरे और ‘कश्मीर एप्पल’ अंकित दो कार्टून संदिग्ध अवस्था में मिले। तलाशी लेने पर इनमें हेवर्ड्स 5000 प्रीमियम स्ट्रांग बियर के 230 कैन बरामद हुए। प्रत्येक कैन 500 एमएल का था। शराब को केले के बीच इस तरह छिपाकर रखा गया था कि सामान्य जांच में आसानी से इसका पता नहीं चल सके।

115 लीटर विदेशी शराब बरामद वहीं, सेब की पेटियों का भी इस्तेमाल शराब को छिपाने के लिए किया गया था। इसके बाद बरामद शराब को बरहड़वा स्टेशन के आरपीएफ पोस्ट लाया गया। बरामद 230 कैन में कुल 1,15,000 एमएल यानी 115 लीटर विदेशी शराब थी, जिसकी अनुमानित कीमत 25 हजार 300 रुपये बताई गई है।