Jharkhand: ऑफिस में बुलाकर लड़िकयों से छेड़खानी करता था सरकारी स्कूल का प्रिंसिपल, परिजनों ने जमकर पीटा

Jharkhand Crime साहेबगंज के उत्क्रमित उच्च विद्यालय पंचकठिया के प्रिंसिपल को अभिभावकों ने जमकर पीटा। घायल शिक्षक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। छात्राओं का आरोप है कि प्रधानाध्यापक किसी न किसी बहाने उन्हें अपने कमरे में बुलाते थे और उसने साथ छेड़खानी करते थे। एक दर्जन से अधिक छात्राओं ने अपने अभिभावकों से प्रधानाध्यापक के खिलाफ छेड़खानी की शिकायत की थी।

Jharkhand: ऑफिस में बुलाकर लड़िकयों से छेड़खानी करता था सरकारी स्कूल का प्रिंसिपल

