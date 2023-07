Sahibganj: जहाज से उफनती गंगा में कूद गई महिला, कूदने से पहले अपना मोबाइल पास बैठे शख्स को दिया

Jharkhand News राजमहल-मानिकचक के बीच उफनती गंगा में एक विवाहिता के कूदने से आसपास के लोग हैरान हैं। महिला की उम्र 21 साल बताई जा रही है। समाचार लिखे जाने तक महिला के जीवित या मृत होने से जुड़ी किसी जानकारी की पुष्टि नहीं हो पाई है। महिला के भाई ने थाने पहुंचकर बताया कि उसकी बहन खाला (मौसी) के घर जाने की बात बोलकर गई थी।

Sahibganj: जहाज से उफनती गंगा में कूद गई महिला, कूदने से पहले अपना मोबाइल पास बैठे एक शख्स को दिया

Your browser does not support the audio element.