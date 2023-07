Sahebganj Crime: लॉटरी किंग मुजम्मिल शेख बरहड़वा से गिरफ्तार, लंबे समय से थी पुलिस को तलाश

साहिबगंज जिले के राधानगर थाने की पुलिस ने लॉटरी किंग के नाम से प्रसिद्ध मुजम्मिल शेख को बुधवार शाम गिरफ्तार किया। लंबे समय से उसकी तलाश थी। थाना प्रभारी राकेश कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम ने उसे बरहड़वा से पकड़ा। कुछ दिन पहले राधानगर की पुलिस ने उसके बरहड़वा स्थित घर पर इश्तेहार चिपकाया था। आरोपी के कोलकाता या बांग्लादेश में छिपे होने की सूचना मिल रही थी।

लॉटरी किंग मुजम्मिल शेख बरहड़वा से गिरफ्तार लंबे समय से थी पुलिस को तलाश

Your browser does not support the audio element.

HighLights लॉटरी किंग के नाम से प्रसिद्ध मुजम्मिल शेख को बुधवार शाम पुलिस ने गिरफ्तार किया। कुछ दिन पहले राधानगर की पुलिस ने उसके बरहड़वा स्थित घर पर इश्तेहार चिपकाया था। वर्ष 2018 में पहली बार इस कारोबार में उसका नाम सामने आया था।

जागरण संवाददाता, साहिबगंज: झारखंड के साहिबगंज जिले के राधानगर थाने की पुलिस ने लॉटरी किंग के नाम से प्रसिद्ध मुजम्मिल शेख को बुधवार शाम गिरफ्तार किया। लंबे समय से उसकी तलाश थी। थाना प्रभारी राकेश कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम ने उसे बरहड़वा से पकड़ा। कुछ दिन पहले राधानगर की पुलिस ने उसके बरहड़वा स्थित घर पर इश्तेहार चिपकाया था। आरोपी के कोलकाता या बांग्लादेश में छिपे होने की सूचना मिल रही थी। बुधवार को बरहड़वा आने की सूचना मिली। 2018 में की थी शुरुआत मुजम्मिल को बरहड़वा-राजमहल क्षेत्र में लॉटरी के अवैध धंधे का संस्थापक माना जाता है। वर्ष 2018 में पहली बार इस कारोबार में उसका नाम सामने आया था। वर्ष 2021 में बरहड़वा के तत्कालीन पुलिस इंस्पेक्टर कुलदीप कुमार के नेतृत्व में तत्कालीन थाना प्रभारी रवींद्र कुमार ने झिकटिया प्रोफेसर कॉलोनी निवासी मुस्ताक शेख के घर से करीब 20 करोड़ का टिकट बरामद किया था। दिसंबर 2022 में राधानगर थाना क्षेत्र की मसना पंचायत में सिटू नादाप के घर से 36 करोड़ 15 लाख 35 हजार रुपये का टिकट मिला था। इन दोनों मामलों में उसका नाम सामने आया था।

Edited By: Yashodhan Sharma