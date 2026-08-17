साहिबगंज में स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगे का अपमान, स्कूल में ध्वजारोहण के दौरान गिरा राष्ट्रीय ध्वज

संवाद सहयोगी, मंडरो (साहिबगंज)। झारखंड के साहिबगंज जिले के मंडरो प्रखंड क्षेत्र के उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय करला में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज के कथित अपमान का मामला सामने आया है। घटना से संबंधित एक वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि दैनिक जागरण वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।

15 अगस्त को विद्यालय में ध्वजारोहण कार्यक्रम था। इस दौरान विद्यालय के प्रधान सचिव, अध्यक्ष एवं समिति सदस्यों की मौजूदगी में तिरंगे को फहराने के लिए डोरी खींची गई। प्रसारित वीडियो में स्पष्ट दिख रहा है कि डोरी खींचने के दौरान राष्ट्रीय ध्वज जमीन पर गिर गया।

इसके बाद डोरी खींचने वाले व्यक्ति ने तिरंगे को उठाकर एक तरफ फेंक दिया। वायरल वीडियो में ध्वजारोहण से पहले ही राष्ट्रीय गान शुरू किए जाने की बात भी सामने आ रही है। इसके बाद ध्वजारोहण का प्रयास किया गया। घटना के बाद मौके पर मौजूद लोगों के बीच चर्चा होने लगी।

स्थानीय लोगों ने कहा कि राष्ट्रीय ध्वज देश की आन-बान और शान का प्रतीक है। विद्यालय जैसे शिक्षण संस्थान में इस तरह की घटना से बच्चों पर गलत संदेश जा सकता है। लोगों ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करने की मांग की है।