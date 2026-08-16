साहिबगंज में जंगल उजाड़ रहे थे लकड़ी तस्कर, झारखंड-बंगाल के दो तस्कर गिरफ्तार; भेजा गया जेल
रांगा पुलिस ने अवैध लकड़ी तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए झारखंड और पश्चिम बंगाल के दो तस्करों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। ये तस्कर जंगल से अवैध रूप से लकड़ी काटकर तस्करी कर रहे थे, और पुलिस अन्य संलिप्त लोगों की पहचान कर कार्रवाई करेगी।
HighLights
रांगा पुलिस ने अवैध लकड़ी तस्करी गिरोह पर शिकंजा कसा।
पुलिस अन्य संलिप्त तस्करों की पहचान कर कार्रवाई करेगी।
संवाद सहयोगी, पतना(साहिबगंज)। साहिबगंज के रांगा थाना पुलिस ने अवैध लकड़ी तस्करी गिरोह पर शिकंजा कसते हुए दो तस्करों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। गिरफ्तार तस्करों में एक साहिबगंज और दूसरा पश्चिम बंगाल के मालदा जिले का रहने वाला है।
दोनों की गिरफ्तारी रांगा थाना कांड संख्या 67/2026 के तहत हुई है।दोनों आरोपित पर बीएनएस की धारा 317(4)/3(5) और भारतीय वन अधिनियम की धारा 33/41/42 के तहत केस दर्ज है।
गिरफ्तार आरोपितों की पहचान रांगा थाना क्षेत्र के बड़ा दिग्घी निवासी रंजीत ठाकुर उर्फ विक्की ठाकुर (29),पिता तारणी ठाकुर और मालदा जिले के कलियाचक थाना क्षेत्र निवासी सुभान मोमिन (34), पिता मोहर मोमिन के रूप में हुई है।इस संबंध में थाना प्रभारी अखिलेश कुमार यादव ने बताया कि दोनों आरोपित जंगल से अवैध रूप से लकड़ी काटकर तस्करी कर रहे थे और हरे-भरे जंगल को उजाड़ रहे थे।
गुप्त सूचना पर कार्रवाई कर दोनों को धर-दबोचा गया। इसके बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर राजमहल न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। उन्होंने बताया कि इस अवैध धंधे में कुछ लोगों का नाम सामने आया है। उनलोगों को भी चिन्हित कर कारवाई की जाएगी।
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