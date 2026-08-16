साहिबगंज में जंगल उजाड़ रहे थे लकड़ी तस्कर, झारखंड-बंगाल के दो तस्कर गिरफ्तार; भेजा गया जेल

संवाद सहयोगी, पतना(साहिबगंज)। साहिबगंज के रांगा थाना पुलिस ने अवैध लकड़ी तस्करी गिरोह पर शिकंजा कसते हुए दो तस्करों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। गिरफ्तार तस्करों में एक साहिबगंज और दूसरा पश्चिम बंगाल के मालदा जिले का रहने वाला है।

दोनों की गिरफ्तारी रांगा थाना कांड संख्या 67/2026 के तहत हुई है।दोनों आरोपित पर बीएनएस की धारा 317(4)/3(5) और भारतीय वन अधिनियम की धारा 33/41/42 के तहत केस दर्ज है। गिरफ्तार आरोपितों की पहचान रांगा थाना क्षेत्र के बड़ा दिग्घी निवासी रंजीत ठाकुर उर्फ विक्की ठाकुर (29),पिता तारणी ठाकुर और मालदा जिले के कलियाचक थाना क्षेत्र निवासी सुभान मोमिन (34), पिता मोहर मोमिन के रूप में हुई है।इस संबंध में थाना प्रभारी अखिलेश कुमार यादव ने बताया कि दोनों आरोपित जंगल से अवैध रूप से लकड़ी काटकर तस्करी कर रहे थे और हरे-भरे जंगल को उजाड़ रहे थे।