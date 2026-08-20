18 साल की उम्र में ऑटो चला सकते हैं, लेकिन ई-रिक्शा नहीं;  झारखंड में ड्राइविंग लाइसेंस के अजीबोगरीब नियम 

डॉ. प्रणेश, साहिबगंज। देशभर के परिवहन कार्यालयों में इन दिनों एक अजीबोगरीब कानून चल रहा है। जिला परिवहन कार्यालयों द्वारा आटो चलाने के लिए 18 साल में लाइसेंस निर्गत किया जाता है, तो टोटो (ई रिक्शा) के लिए 21 वर्ष है।

विगत कई साल से यह चल रहा है। 18 साल में लाइसेंस न बनने की वजह से कई युवा बिना लाइसेंस के लिए टोटो चला रहे हैं। जिले में कुल 2649 टोटो निबंधित हैं। इसके अलावा बड़ी संख्या में बिना निबंधन के भी टोटो चल रहे हैं, लेकिन परिवहन विभाग के आंकड़ों के अनुसार मात्र 782 लोगों ने टोटो का ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया है।

आंकड़ों से स्पष्ट है कि बड़ी संख्या में लोग बिना लाइसेंस के ही टोटो चला रहे हैं। एलएमवी लाइसेंस पर टोटो चलाते पकड़े जाने पर पांच हजार रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। सामान्यत: पांच प्रकार के लाइसेंस जिला परिवहन कार्यालयों द्वारा सामान्यत: पांच प्रकार का लाइसेंस निर्गत किया जाता है। इनमें बिना गियर की 50 सीसी तक की बाइक चलाने के लिए 16 साल की उम्र में ही लाइसेंस निर्गत कर दिया जाता है।

गियर वाली बाइक के लिए 18 साल की उम्र में कोई भी युवक लाइसेंस बनवा सकता है। तीसरी श्रेणी एलएमवी की है। इसके लिए भी न्यूनतम उम्र सीमा 18 साल तय है। एलएमवी लाइसेंसधारक पांच टन क्षमता तक का निजी या कामर्शियल वाहन चला सकता है। यानी अगर आपके पास एलएमवी लाइसेंस है तो आप बोलेरो, स्कार्पियो, ट्रैक्टर, छोटा मालवाहक वाहन, आटो भी चला सकते हैं, लेकिन बैटरी वाला टोटो नहीं। इसके लिए अलग श्रेणी का लाइसेंस बनता है जिसमें उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए। इन चारों श्रेणी के अलावा कामर्शियल वाहनों के परिचालन के लिए अलग लाइसेंस बनता है। जिले में 1.25 लाख वाहन निबंधित जिले में करीब 1.25 लाख वाहन निबंधित हैं लेकिन लाइसेंस मात्र 49 हजार लोगों ने बनवाया है। ऐसे में आशंका जतायी जा रही है कि परिवहन नियमों की जानकारी न होने के बाद भी बड़ी संख्या में लोग वाहन चला रहे हैं, जिससे हादसे हो रहे हैं और लोगों की जान भी जा रही है। जिले में एक लाख 15 हजार 803 बाइक, 7112 तीनपहिया व 1973 चारपहिया वाहन निबंधित हैं।