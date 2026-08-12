कमाल का संयोग! दो सगे भाई बने दो राज्यों के मुख्य सचिव, झारखंड-बिहार से जुड़ी है कहानी

डा. प्रणेश, साहिबगंज। Jharkhand News: ऐसा बिरले ही होता है, जब एक ही समय में दो सगे भाई देश के दो अलग-अलग राज्यों के मुख्य सचिव की जिम्मेदारी संभाल रहे हों। भारत सरकार ने ज्ञानेश भारती को अंडमान-निकोबार (Andaman and Nicobar) का मुख्य सचिव नियुक्त किया है। संयोग से उनके बड़े भाई आनंदवर्द्धन पहले से ही उत्तराखंड (Uttarakhand) के मुख्य सचिव हैं।

Gyanesh Bharti की नई जिम्मेदारी के बाद दोनों भाई झारखंड-बिहार में चर्चा का विषय बन गए हैं। आखिर कौन हैं ये दोनों भाई और क्या है इनका झारखंड-बिहार से खास रिश्ता ? अंडमान-निकोबार के नवनियुक्त मुख्य सचिव ज्ञानेश भारती ने झारखंड के साहिबगंज कालेज से 11वीं व 12वीं की पढ़ाई की थी।

बिहार के बांका जिले के कटोरिया के मूल निवासी वह मूलत: Bihar के Banka के कटोरिया बाजार के रहनेवाले हैं। उनकी प्रारंभिक शिक्षा कटोरिया में ही हुई। 11वीं की पढ़ाई के लिए वह साहिबगंज आ गए। उच्च शिक्षा दिल्ली में प्राप्त की। इसके बाद संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में सफलता प्राप्त कर भारतीय प्रशासनिक सेवा में गए।

प्रशासनिक सेवा में आने के बाद उन्होंने केंद्र सरकार के विभिन्न महत्वपूर्ण विभागों में काम किया। ज्ञानेश भारती केंद्र सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में अपर सचिव, दिल्ली एमसीडी में कमिश्नर, सेल टैक्स कमिश्नर के पद पर भी अपनी सेवा दे चुके हैं।

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अगस्त 2025 से ज्ञानेश भारती भारत निर्वाचन आयोग में वरिष्ठ उप मुख्य निर्वाचन आयुक्त के पद पर कार्यरत थे। उनके बड़े भाई आनंदवर्द्धन उत्तराखंड के मुख्य सचिव हैं। साहिबगंज में भी खुशी की लहर ज्ञानेश कुमार साहिबगंज के वरिष्ठ चिकित्सक डा. विजय कुमार के भतीजे हैं। उनके मुख्य सचिव बनने पर यहां भी खुशी की लहर है। डा. विजय कुमार ने बताया कि 1989 में गांव के स्कूल से ही मैट्रिक करने के बाद ज्ञानेश ने भागलपुर के मारवाड़ी कालेज में नामांकन कराया लेकिन कुछ माह बाद ही वहां दंगा हो गया।

भागलपुर के हालात काफी खराब हो गए। इसके बाद ज्ञानेश ट्रेन से साहिबगंज आ गया। केमेस्ट्री की पुस्तक खरीदने के क्रम में टमटम स्टैंड स्थित किताब की दुकान में साहिबगंज कालेज के प्राध्यापक पारसनाथ राय से मुलाकात हुई। उन्होंने साहिबगंज कालेज में नामांकन कराने को प्रेरित किया।