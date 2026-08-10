CM Hemant Soren Birthday: झारखंड विधानसभा घेरकर छात्रों ने मांगा ‘बर्थडे गिफ्ट’, बरहेट में समर्थकों ने काटा केक

संवाद सहयोगी, पतना/ बरहड़वा (साहिबगंज)। JPSC JSSC protest झारखंड में जेपीएससी-जेएसएससी की भर्तियों में कथित धांधली को लेकर छात्र-नौजवानों का आंदोलन तेज हो गया है। सोमवार को बड़ी संख्या में आंदोलनकारी छात्रों ने झारखंड विधानसभा का घेराव किया। खास बात यह रही कि सोमवार को ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का 51वां जन्मदिन भी था।

आंदोलनकारी छात्रों ने मुख्यमंत्री से भर्तियों में कथित गड़बड़ी की सीबीआइ जांच कराने और सीजीएल परीक्षा रद्द करने की घोषणा को जन्मदिन के ‘गिफ्ट’ के रूप में देने की मांग की। छात्र आंदोलनकारियों के नेता देवेंद्र महतो ने रांची में कहा-मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हम बच्चे हैं। उन्हें हमें जन्म दिन का गिफ्ट देना चाहिए।



हालांकि, छात्र दिनभर विधानसभा का घेराव करते रहे, लेकिन मुख्यमंत्री की ओर से उनकी मांगों पर कोई जवाब नहीं मिला। एक तरफ विधानसभा के बाहर छात्र अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करते रहे, तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र बरहेट में झामुमो कार्यकर्ताओं ने केक काटकर उनका जन्मदिन मनाया और उनके दीर्घायु व बेहतर स्वास्थ्य की कामना की।

पतना में झामुमो कार्यालय में काटा गया केक साहिबगंज के पतना प्रखंड के धरमपुर स्थित झामुमो के नए कार्यालय परिसर में सोमवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जन्मदिन सादगी और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री की तस्वीर के समक्ष केक काटकर एक-दूसरे को खिलाया। इस दौरान उनके दीर्घायु, उत्तम स्वास्थ्य और उज्ज्वल राजनीतिक भविष्य की कामना की गई।





केंद्रीय समिति सदस्य सह युवा जिला अध्यक्ष संजय गोस्वामी ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गरीब, आदिवासी और युवाओं की आवाज हैं। उनके नेतृत्व में झारखंड लगातार विकास के पथ पर अग्रसर है।



कार्यक्रम में जिला सचिव सुरेश टुडू, प्रखंड सचिव मो. शहबाज, महेश साहा, जितेंद्र यादव, अब्दुल रहमान, राजेश गोप, दिनेश कर्मकार, बड़का हांसदा, वसीम, फागू मंडल, समीर दास, शमशेर मोमिन, संदीप भगत आदि मौजूद थे।

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