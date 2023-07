साहिबगंज के महाराजपुर नया टोला में दो भाइयों को सेना में नौकरी दिलाने के नाम पर 11 लाख रुपये ठगने का मामला सामने आया है। ठग ने दोनों युवकों को फर्जी नियुक्त पत्र भी थमा दिया। नियुक्ति से पूर्व दोनों को प्रशिक्षण में भेजने की भी बात कही। हालांकि प्रशिक्षण के लिए न भेजने पर शंका हुई जिसके बाद मामले का खुलासा हुआ।

'आपके करण-अर्जुन की नौकरी लगवा दूंगा' कहकर ठग ने लगाया 11 लाख का चूना, थमाया अग्निवीर का फर्जी नियुक्ति पत्र

संवाद सहयोगी, तालझारी (साहिबगंज)। साहिबगंज के महाराजपुर नया टोला में चाय-नाश्ते की दुकान चलानेवाले सकलदीप प्रसाद के दो बेटों को सेना में नौकरी दिलाने के नाम पर मोतीझरना के एक युवक ने करीब 11 लाख रुपये ठग लिए। ठग ने दोनों युवकों को फर्जी नियुक्त पत्र भी थमा दिया। नियुक्ति से पूर्व दोनों को प्रशिक्षण में भेजने की भी बात कही। हालांकि, प्रशिक्षण के लिए न भेजने पर सकलदीप प्रसाद को शंका हुई तो उन्होंने शनिवार को तालझारी थाने में मामला दर्ज कराया। पुलिस केस दर्ज कर आरोपित की तलाश में जुट गई है। बताया जाता है कि सकलदीप प्रसाद के दो पुत्र हैं- करण और अर्जुन। दोनों भाई स्नातक है। दोनों अग्निवीर में भर्ती के लिए तैयार कर रहे थे। इस क्रम में हर दिन सुबह-शाम दौड़ने का अभ्यास करते थे। यह देख मोतीझरना का एक युवक सकलदीप प्रसाद के पास पहुंचा और कहा कि उसकी पहचान आर्मी और सीआरपीएफ के बड़े अधिकारियों से है। उसने सकलदीप के दोनों बेटों काे सेना में नौकरी लगाने का झांसा दिया और कहा कि इसके लिए पैसा खर्च करना होगा। सकलदीप की कुछ जमीन एनएच में गई है। इस वजह से मुआवजे के रूप में कुछ राशि मिली थी। बेटों को नौकरी दिलवाने के लिए कुछ और जमीन बेच दी। फिर पास में मौजूद जमा-पूंजी निकालकर किश्त में करीब 11 लाख रुपए आरोपित और उसके सहयोगी के बैंक खाते में डाल दिया। इसके बाद आरोपित ने नियुक्ति पत्र भी दे दिया और कहा कि पहले ट्रेनिंग होगी, फिर पोस्टिंग होगी। कुछ दिन बाद जब बेटों को ट्रेनिंग में नहीं भेजा तो पिता को शंका हुई। इसके बाद आरोपित को फोन किया। हालांकि, उससे संपर्क नहीं हो पाया। बाद में जांच-पड़ताल में उसके द्वारा दिया गया कागजात ही फर्जी निकला। तब गांव में मुखिया के सहयोग से रुपये उठाने का प्रयास किया गया, लेकिन आरोपित ने पैसा देने से इनकार कर दिया और कहा कि जो करना है कर लो। इसके बाद सकलदीप ने मामला दर्ज कराया। थाना प्रभारी प्रमोद कुमार टुडू ने बताया कि आवेदन के आधार पर मामला दर्ज कर उसकी छानबीन की जा रही है।

