दावड़ा हांसदा काफी दिनों से लापता था। ऐसे में उसके भाई ताला बाबू ने उसकी पत्‍नी से शादी कर ली जबकि वह खुद पहले से शादीशुदा था। दोनों ही बीवियों से उसे बच्‍चे हैं। अपनी दूसरी पत्‍नी के साथ उसकी अकसर कहासुनी होती रहती थी। ऐसे में उसके गुस्‍से में आकर अपनी दूसरी पत्‍नी की हत्‍या कर दी और थाने में जाकर खुद को पुलिस के हवाले कर दिया।

घटनास्‍थल पर पहुंचकर जांच करती पुलिस की टीम।

संवाद सहयोगी, बोरियो (साहिबगंज)। बोरियो थाना क्षेत्र के बियासी प्रधान टोला में ताला बाबू हांसदा नामक युवक ने साेमवार की रात धारदार हथियार से मारकर अपनी दूसरी पत्नी 40 वर्षीय सुमी सोरेन की हत्या कर दी। रविवार की रात उसने घटना को अंजाम दिया। बड़े भाई के लापता होते ही उसकी पत्‍नी से रचाई शादी सोमवार की सुबह थाने में जाकर आत्मसमर्पण भी कर दिया। इसके बाद पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच पड़ताल की। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना में प्रयुक्त हथियार अब तक बरामद नहीं हुआ है। पुलिस उसे ढूंढ़ रही है। हत्या का कारण पति-पत्नी के बीच विवाद बताया जा रहा है। ताला बाबू की दो शादी हुई थी। पहली शादी बीचपुरा बेला टुकुर में शकुंतला टुडू, तो दूसरी शादी बड़े भाई दावड़ा हांसदा की पत्नी सुमी सोरेन से हुई थी। पति-पत्‍नी में अकसर होती थी कहासुनी दावड़ा हांसदा काफी दिनों से लापता था। ऐसे में ताला बाबू ने उसकी पत्नी से शादी कर ली। पहली पत्नी से 12 वर्षीय प्रिया हांसदा एवं चार वर्षीय राज हांसदा है। दूसरी पत्नी से एक सात साल की बच्ची लुखी हांसदा है। सोमवार की रात पति-पत्नी में कहासुनी हो गयी। आवेश में आकर उसने दूसरी पत्नी की हत्या कर दी। मृतका की बहन फूल सोरेन ने बताया कि पति-पत्नी में अकसर झगड़ा होते रहता था। गांव में कई बार विचार भी हुआ था। वह अब सुमी को नहीं रखना चाहता था, लेकिन विचार में उसे रखने के लिए दबाब बनाया गया। वह भरण-पोषण के लिए खर्च नहीं देता था। घटना वाली रात को भी हुआ था झगड़ा आरोपित की पहली पत्नी शकुंतला ने बताया कि पति-पत्नी में प्रायः झगड़ा होते रहता था। रविवार की रात को भी दोनों में झगड़ा हुआ था। घटना की सूचना मिलने पर बोरियाे थाना प्रभारी निरंजन कच्छप, एएसआई बीरबल यादव, एसआई सिद्धार्थ टोप्पो, एएसआई प्रदीप कुमार सशस्त्र बल के साथ घटना स्थल पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया।

