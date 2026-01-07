Language
    यूट्यूबर Vikas Kumar पर गढ़वा में हमला, AISA ने कहा- ये अभिव्यक्ति की आजादी पर चोट

    By Anjani Upadhaya Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Wed, 07 Jan 2026 04:59 PM (IST)

    गढ़वा में यूट्यूबर विकास कुमार पर हुए हमले को आइसा ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला बताया है। संगठन ने घटना की कड़ी निंदा करते हुए इसे राज्य की खरा ...और पढ़ें

    ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन। फाइल फोटो

    संवाद सहयोगी, गढ़वा। गढ़वा में यूट्यूबर विकास कुमार पर हुए हमले को ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर सीधा हमला बताया है।

    आइसा ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि यह मामला राज्य में कानून-व्यवस्था की बदहाल स्थिति को उजागर करता है। संगठन ने पुलिस-प्रशासन से दोषियों की अविलंब गिरफ्तारी और पीड़ित को सुरक्षा देने की मांग की है।

    क्या है पूरा मामला?

    आइसा के अनुसार गढ़वा निवासी 22 वर्षीय यूट्यूबर विकास कुमार (पिता स्व. भरत प्रसाद साव) तीन जनवरी को फ्रेंडशिप ऑनलाइन सर्च सेंटर में वीडियो बनाने गए थे। वीडियो बनाने के बाद 10–12 लोगों ने उन पर जानलेवा हमला कर दिया।

    आरोप है कि हमले के बाद भी लगातार उन्हें डराने-धमकाने और दोबारा हमला करने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे पीड़ित और उसका परिवार दहशत में है।

    आइसा झारखंड की सह सचिव संजना मेहता ने फोन पर विकास कुमार से बातचीत कर घटना की जानकारी ली। विकास ने बताया कि विकास माली नामक व्यक्ति और उससे जुड़े लोगों ने उन्हें धमकाया और फिर मिलकर मारपीट की।

    विकास के मुताबिक, आरोपी पर महिलाओं के साथ छेड़खानी जैसे गंभीर आरोप हैं। उसके खिलाफ गढ़वा थाना में आवेदन भी दिए जा चुके हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई।

    आइसा ने बताया मॉब लिंचिंग

    आइसा ने इसे मॉब लिंचिंग जैसी घटना करार देते हुए कहा कि यदि समय रहते दोषियों पर सख्त कार्रवाई नहीं की गई तो अपराधियों का मनोबल और बढ़ेगा तथा आम नागरिकों में भय का माहौल बनेगा।

    ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने पुलिस-प्रशासन से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर सभी आरोपितों को तुरंत गिरफ्तार करने, पीड़ित यूट्यूबर को पर्याप्त सुरक्षा देने और न्याय सुनिश्चित करने की मांग की है।

    साथ ही चेतावनी दी है कि यदि प्रशासन शीघ्र प्रभावी कदम नहीं उठाता है तो संगठन सड़कों पर उतरकर व्यापक आंदोलन करेगा।