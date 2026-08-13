जेपीएससी आंदोलन के बीच जयपाल सिंह स्टेडियम में एयर गन लेकर पहुंचा युवक, पुलिस ने पकड़ा

जागरण संवाददाता, रांची। झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) से जुड़े छात्र आंदोलन के दौरान रांची के ऐतिहासिक जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में उस समय हड़कंप मच गया, जब एक युवक एयर गन लेकर प्रदर्शन स्थल के पास पहुंच गया।

सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों की नजर युवक पर पड़ते ही उसने भागने का प्रयास किया। हालांकि, मुस्तैद पुलिस जवानों ने उसे खदेड़कर पकड़ लिया।

पुलिस युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। शुरुआती जानकारी के अनुसार, पकड़ा गया युवक हजारीबाग जिले का रहने वाला बताया जा रहा है। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि युवक छात्र आंदोलन स्थल पर एयर गन लेकर किस उद्देश्य से पहुंचा था और उसके पीछे कोई अन्य मंशा तो नहीं थी।

पुलिस को देखते ही भागने लगा युवक प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में बड़ी संख्या में अभ्यर्थी और छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। इसी दौरान भीड़ के बीच एक युवक संदिग्ध स्थिति में एयर गन के साथ दिखाई दिया।