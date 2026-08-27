कांग्रेस नेता योगेंद्र साव एनटीपीसी हंगामा मामले में बरी, मारपीट या भीड़ को उकसाने का ठोस सबूत नहीं

राज्य ब्यूरो, रांची। हाई कोर्ट के जस्टिस पीके श्रीवास्तव की अदालत में हजारीबाग के केरेडारी में वर्ष 2010 में एनटीपीसी कार्यालय के उद्घाटन के दौरान हुए हंगामे के मामले में पूर्व विधायक योगेंद्र साव को बड़ी राहत दी है। अदालत ने उनके खिलाफ निचली अदालत और अपीलीय अदालत के फैसले को निरस्त करते हुए उन्हें सभी आरोपों से बरी कर दिया। मामला 17 अगस्त 2010 का है।

एनटीपीसी के कोयला खनन प्रोजेक्ट में एक कार्यालय के उद्घाटन की तैयारी चल रही थी। हजारीबाग के तत्कालीन उपायुक्त को उद्घाटन करना था। इसी दौरान योगेंद्र साव कुछ लोगों के साथ वहां पहुंचे। अभियोजन पक्ष का आरोप था कि उनके नेतृत्व में लोगों ने हंगामा किया, कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार किया और उद्घाटन स्थल पर लगे फूलों की सजावट को नुकसान पहुंचाया। इस मामले में केरेडारी थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

निचली अदालत ने सुनाई थी सजा मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन ने सात गवाहों के बयान दर्ज कराए। निचली अदालत ने योगेंद्र साव दोषी ठहराया था। उन्हें अलग-अलग धाराओं में एक वर्ष तक की सजा सुनाई गई थी। बाद में अपीलीय अदालत ने भी उनकी सजा बरकरार रखी थी।

हाई कोर्ट ने कहा- मारपीट या उकसाने का ठोस सबूत नहीं हाई कोर्ट ने मामले के साक्ष्य की समीक्षा करते हुए कहा कि योगेंद्र साव के खिलाफ किसी व्यक्ति के साथ मारपीट करने या भीड़ को उकसाने का कोई स्पष्ट और ठोस साक्ष्य नहीं है। अदालत ने पाया कि अधिकांश गवाहों के अनुसार वहां लोग एनटीपीसी कार्यालय के निर्माण और उद्घाटन का विरोध करने के लिए जुटे थे।

योगेंद्र साव की पहचान कई गवाहों ने की, लेकिन उनके खिलाफ कोई प्रत्यक्ष आपत्तिजनक कृत्य साबित नहीं हुआ। अदालत ने यह भी ध्यान दिया कि प्राथमिकी में जिस व्यक्ति पर शिकायतकर्ता से मारपीट करने का आरोप था, उसे निचली अदालत ने उसी साक्ष्य के आधार पर बरी कर दिया था। इसके बाद भी योगेंद्र साव को दोषी ठहराया गया।