    होटल में रिनोवेशन के दौरान बड़ा हादसा, चौथी मंजिल से गिरकर मजदूर की मौत; मुआवजे को लेकर हंगामा

    By Manoranjan Singh Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Tue, 02 Dec 2025 07:33 AM (IST)

    रांची के मेन रोड स्थित होटल कैन में नवीनीकरण के दौरान चौथी मंजिल से गिरने से एक मजदूर की मौत हो गई। मृतक बिहार का रहने वाला था और बिना सुरक्षा उपकरणों के काम कर रहा था। घटना के बाद लोगों ने मुआवजे की मांग को लेकर हंगामा किया। 

    जागरण संवाददाता, रांची। मेन रोड स्थित होटल कैन में सोमवार को रिनोवेशन कार्य के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया। होटल की चौथी मंजिल पर ऊंचाई पर काम कर रहे मजदूर मंटू (पिता: सीताराम), निवासी बिहार, की ऊंचाई से गिरकर मौके पर ही मौत हो गई।

    हादसे के बाद पूरे क्षेत्र में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। जानकारी के अनुसार मंटू ऊंचाई पर ऊटी (पेंटिंग/फिनिशिंग) का काम कर रहा था। इसी दौरान सहारा देने वाला एंगल अचानक टूट गया, जिससे वह संतुलन खो बैठा और सीधा नीचे गिर पड़ा।

    हादसे के समय वह सेफ्टी बेल्ट नहीं लगाए हुए था, जिससे उसकी जान बच नहीं सकी। बताया गया कि होटल में रिनोवेशन का काम पिछले 12 दिनों से चल रहा था। उसी दौरान मजदूर अपने दो अन्य साथियों के साथ काम कर रहा था। बताया गया कि एक अन्य मजदूर भी छत से गिरा, जिसकी मौत हो गई।

    घटना के बाद वहां मौजूद लोगों ने भारी हंगामा किया और मुआवजे की मांग करने लगे। मृतक मंटू अपने भाई के साथ रांची के मधुकम रोड नंबर पांच में किराये के मकान में रहता था। दोनों भाई रांची में मजदूरी कर अपना गुजर-बसर करते थे। सोमवार को वह मेन रोड स्थित होटल कैन में रिनोवेशन कार्य के लिए आया था।

    स्थानीय लोगों ने बताया कि मजदूर लोहे की रॉड पकड़कर काम कर रहा था, तभी रॉड टूट गई और वह नीचे गिर गया। हादसे के बाद बड़ी संख्या में लोग मौके पर जुट गए और देर शाम तक मुआवजे की मांग करते रहे।

    होटल प्रबंधन ने मुआवजा देने को लेकर बातचीत जारी होने की बात कही है। वहीं, सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना के बाद मजदूरों में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर नाराजगी देखी जा रही है।