जलवायु परिवर्तन से हिमालय में बढ़ेंगी खतरनाक घटनाओं की चुनौती

जागरण संवाददाता, रांची। भारतीय हिमालय क्षेत्र (IHR) में जलवायु परिवर्तन का प्रभाव हर हिस्से में एक समान नहीं है।

बीआइटी मेसरा के रिमोट सेंसिंग एवं जियोइंफॉर्मेटिक्स विभाग के शोध में यह चिंताजनक खुलासा हुआ है कि पश्चिमी हिमालय में तापमान सबसे तेजी से बढ़ रहा है।





विभागाध्यक्ष डॉ. अखौरी प्रमोद कृष्णा और प्रमुख शोधार्थी प्रोत्यूषा मुखोपाध्याय द्वारा किए गए इस अध्ययन में 1901 से 2020 तक (120 वर्षों) के तापमान आंकड़ों तथा 8 वैश्विक जलवायु मॉडलों का विश्लेषण किया गया है।

शोध के अनुसार, तापमान और बर्फ पिघलने की स्थिति के आधार पर पूरा हिमालयी क्षेत्र बेहद संवेदनशील दौर से गुजर रहा है।

1. पश्चिमी हिमालय सबसे अधिक गर्म और संवेदनशील

लद्दाख, जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश वाले पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में सर्दियों और बसंत दोनों मौसमों में गर्मी बढ़ने की दर सर्वाधिक दर्ज की गई है।

सर्दियों में तापमान वृद्धि (1900-2014): पश्चिमी हिमालय: +1.06°C

+1.06°C मध्य हिमालय: +0.96°C

+0.96°C पूर्वी हिमालय: +1.09°C बसंत ऋतु में वृद्धि: पश्चिमी हिमालय में तापमान 1.08°C बढ़ा, जबकि मध्य और पूर्वी हिस्सों में यह बढ़ोतरी 0.83°C रही।

पश्चिमी हिमालय में तापमान बढ़ा, जबकि मध्य और पूर्वी हिस्सों में यह बढ़ोतरी रही। भविष्य का अनुमान (2081-2100): यदि कार्बन उत्सर्जन इसी रफ्तार से जारी रहा, तो सदी के अंत तक पश्चिमी हिमालय में सर्दियों का तापमान 7.18°C तथा बसंत में 6.91°C तक बढ़ सकता है। मध्य और पूर्वी हिमालय में भी क्रमशः 6.71°C और 5.82°C की भारी वृद्धि का अनुमान है।

2. दिन के मुकाबले रातें हो रही हैं अधिक गर्म अध्ययन में पाया गया है कि पश्चिमी और मध्य हिमालय में दिन के अधिकतम तापमान की तुलना में रात का न्यूनतम तापमान तेजी से बढ़ रहा है: