Gen Z और Gen Alpha में भेदभाव ठीक नहीं, देश-समाज के लिए युवाओं को जोड़ने का अभियान चलाएगी विद्या भारती

संजय कुमार, रांची। विद्या भारती के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री श्रीराम अरावकर ने कहा कि जेन जी और जेन अल्फा कहकर युवा शक्ति में किसी भी तरह का विभाजन या भेदभाव करना ठीक नहीं है। सभी युवा हैं और जो भी समस्याएं हैं उनपर ध्यान देने की जरूरत है। कुछ लोग भेदभाव डालकर समाज को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं।

इससे बचने की जरूरत है। जिसे जेन जी और जेन अल्फा कहते हैं, उनके बीच देश और समाज हित में कार्य करने के लिए विद्या भारती अभियान चलाएगी। इसके अलावा संस्था बच्चों के बीच जाकर उनमें भी समाज के प्रति जिम्मेदारी की भावना जगाने का काम करेगी।

अरावकर रविवार को अपने पांच दिवसीय झारखंड प्रवास के दौरान रविवार को रांची में दैनिक जागरण से विशेष बातचीत कर रहे थे। इस अवसर पर राष्ट्रीय मंत्री ब्रह्माजी राव, झारखंड-बिहार के क्षेत्र मंत्री रामअवतार नारसरिया भी उपस्थित थे। अरावकर ने कहा कि विद्या भारती के सभी विद्यालयों में युवाओं के लिए विशेष कार्यक्रम किए जाएंगे। इनमें पूर्ववर्ती छात्रों को भी आमंत्रित किया जाएगा। कार्यक्रम में कुटुंब प्रबोधन के माध्यम से युवाओं में परिवार के प्रति दायित्व का बोध कराया जाएगा।

इसके अलावा बच्चों में यह भावना जगाने का काम होगा कि अपने लिए ही नहीं, बल्कि अपनों के लिए (देश के लिए) भी जीएं। अरावकर ने डिजिटल स्क्रीन टाइमिंग पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरह से मोबाइल पर लोग समय बिता रहे हैं, वह परिवार के लिए ठीक नहीं है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर चर्चा करते हुए कहा कि विद्या भारती के विद्यालयों में अगले दो से तीन वर्षों में पूरी तरह लागू हो जाएगी। अभी 40 प्रतिशत पाठ्यक्रम को लागू कर दिया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार प्रशिक्षित शिक्षक नहीं मिलने के कारण परेशानी हो रही है।

वहीं, विद्या भारती के विस्तार की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि अभी देश के 778 जिलों में से 684 में विद्या भारती के स्कूल चल रहे हैं। सबसे अधिक विद्यालय मध्य प्रदेश, उसके बाद उत्तर प्रदेश में है। ओडिशा तीसरे स्थान और राजस्थान चौथे स्थान पर है।

उन्होंने कहा कि अगले वर्ष विद्या भारती की स्थापना के 75 वर्ष वर्ष पूरे हो रहे हैं। इस अवसर पर इसके विस्तार के साथ-साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की योजना बनी है। साथ ही इस अवसर पर नई दिल्ली में विद्या भारती के 25000 बच्चों का घोष प्रदर्शन वर्ग भी होगा। अरावकर ने कहा कि विद्या भारती का मुख्य उद्देश्य भारतीय संस्कृति के अनुरूप शिक्षा देना है।