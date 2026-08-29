25 सितंबर को देशभर में एक साथ गाया जाएगा वंदे मातरम्, एक करोड़ से भी अधिक लोग होंगे शामिल

जागरण संवाददाता, रांची। वंदे मातरम् की रचना के 150 वर्ष पूरे होने के अवसर पर शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने वाली भारत की सबसे बड़ी संस्था विद्या भारती ने 25 सितंबर को पूरे देश में एक ही समय 11 बजे दिन में वंदे मातरम गायन की व्यवस्था की है।

पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के दिन आयोजित इस बड़े आयोजन में विद्या भारती के स्कूलों में पढ़ने वाले लगभग 30 लाख बच्चे,, विद्या भारती के सभी शिक्षक और कर्मचारी, विद्या भारती के लगभग 25 लाख पूर्ववर्ती छात्र, पूरे देश में लगभग 12000 औपचारिक विद्यालयों की प्रबंध समिति के सदस्य और सभी के परिवार के लोग शामिल होंगे।

इसके साथ ही समाज के लोगों से भी इस आयोजन में शामिल होने का आग्रह किया गया है। इसकी तैयारी देश के सभी प्रांतों में चल रही है।

इस संबंध में विद्या भारती के झारखंड बिहार के क्षेत्र संगठन मंत्री ख्यालीराम ने कहा कि यह कार्यक्रम विद्या भारती के लगभग सभी 12000 औपचारिक विद्यालयों में तो होंगे ही, लगभग 12000 अनौपचारिक संस्कार केंद्रों पर भी होंगे जो विद्या भारती की ओर से संचालित हैं।

इसके साथ जिन गांवों से बच्चे आते हैं और जहां से पहले आते थे परंतु अभी नहीं आते हैं वैसे गांवों में भी आयोजन की तैयारी चल रही है। समाज के लोगों से भी शामिल होने का आग्रह किया जा रहा है, जिसमें आरएसएस एवं उनके सभी समवैचारिक संगठनों के लोग होंगे।

उन्होंने कहा कि कई स्थानों पर बड़े आयोजन भी होंगे जिसमें 1000 से लेकर 5000 से अधिक लोग शामिल होंगे। सभी जिलों में इसके लिए समिति का गठन किया गया है। समीक्षा के लिए राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री रांची पहुंचे उधर आयोजन की समीक्षा के लिए विद्या भारती के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री श्रीराम अरावकर शनिवार को रांची पहुंचे। वे दो सितंबर तक झारखंड प्रवास पर रहेंगे। विद्या भारती के प्रांत मंत्री ब्रजेश कुमार और प्रांत सचिव नकुल शर्मा ने बताया कि 30 अगस्त को रांची में शुक्ला कालोनी स्थित प्रदेश कार्यालय में विद्या भारती के प्रांत समिति के पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे।