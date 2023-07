Ranchi News: 60 की उम्र में करना चाहता था दूसरी शादी, भतीजे ने विरोध किया तो टांगी से हमला कर की हत्या

रांची के मांडर थाना क्षेत्र में टोल प्लाजा के निकट एक सनकी अधेड़ व्यक्ति ने अपने घर में सो रहे भतीजे की टांगी से मार कर हत्या कर दी। पुलिस ने हत्या के आरोपित फूफा को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद फूफा ने अपने भतीजे की हत्या की बात कबूल ली है। पुलिस ने घटनास्थल से हत्या में प्रयुक्त टांगी भी बरामद कर ली है।

Ranchi News: शादी का विरोध किया तो फूफा ने सो रहे भतीजे को मार डाला। प्रतीकात्मक तस्वीर

मांडर (रांची), संवाद सूत्र। रांची के मांडर थाना क्षेत्र में टोल प्लाजा के निकट एक सनकी अधेड़ व्यक्ति ने अपने घर में कृष्णा मुंडा उर्फ बबलू मुंडा (30 वर्ष) की टांगी से मार कर हत्या कर दी। मृतक कृष्णा (आरोपित के साले का बेटा) पिछले पांच साल से फूफा के घर रह रहा था। मामले की जानकारी मिलने पर थाना पुलिस ने कृष्णा मुंडा के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेज दिया है। वहीं, हत्या के आरोपित 60 वर्षीय फूफा सूरजा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि तरंगा खिजुरटोली का रहने वाला कृष्णा मुंडा पिछले पांच साल से अपने फूफा सूरजा मुंडा के घर में रह रहा था। बेटी की शादी कर चुका है आरोपित वह घर का सारा कामकाज संभालता था। सूरजा मुंडा की सिर्फ एक बेटी है, जिसकी शादी हो चुकी है। बताया जा रहा है कि सूरजा मुंडा बेटे की चाहत में दूसरी शादी करना चाहता था। इसका कृष्णा मुंडा विरोध करता था। इस बात को लेकर उनके बीच अक्सर विवाद होते रहता था। टांगी से सिर पर किया वार इस बीच गुरुवार की रात को खाना खाने के बाद कृष्णा मुंडा खुले दरवाजे वाले अपने कमरे में चौकी पर सो रहा था, तो सूरजा मुंडा ने कमरे में जाकर टांगी से उसके सिर पर वार कर दिया। इससे बिस्तर पर ही उसकी मौत हो गई। फूफा ने कबूल किया गुनाह शुक्रवार की सुबह कृष्णा मुंडा को जगाने गई उसकी बुआ बलकाही मुंडा ने कमरे में देखा कि उसका खून से लथपथ शव बिस्तर पर पड़ा हुआ है। बाद में इसकी सूचना पुलिस को दी गई। गिरफ्तारी के बाद सूरजा मुंडा ने अपने भतीजे कृष्णा मुंडा की हत्या की बात कबूल ली है। पुलिस ने घटनास्थल से हत्या में प्रयुक्त टांगी भी बरामद कर ली है।

Edited By: Aditi Choudhary