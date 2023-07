झारखंड कैडर के दो आईपीएस अधिकारी डीआईजी रैंक में हुए प्रमोट, विभाग ने जारी की अधिसूचना

झारखंड कैडर के 2009 बैच के दो आईपीएस अधिकारी डीआईजी रैंक में प्रमोट हुए हैं। गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। जारी अधिसूचना के अनुसार जैप-2 टाटीसिलवे के समादेष्टा इंद्रजीत महथा को एसटीएफ का डीआईजी बनाया गया है। वहीं आईआरबी-2 चाईबासा कैम्प मुसाबनी के समादेष्टा संजय रंजन सिंह को डीआईजी झारखंड पुलिस अकादमी हजारीबाग बनाया गया है।

झारखंड के दो आईपीएस अधिकारी डीआइजी रैंक में प्रोन्नत। जागरण

