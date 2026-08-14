हजारीबाग में 17 अगस्त से लगेगा जनजातीय गौरव उत्सव, 100 महिला उद्यमियों का होगा सम्मान; VR से होंगे 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन

जागरण संवाददाता, रांची। जनजातीय संस्कृति, स्थानीय उत्पादों और महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हजारीबाग में 17 से 24 अगस्त 2026 तक जनजातीय गौरव उत्सव का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम का आयोजन बड़ा अखाड़ा ठाकुरबाड़ी परिसर, हजारीबाग में होगा।

कार्यक्रम का आयोजन महादेव स्मारक खादी ग्रामोद्योग मंडल, रांची के सहयोग तथा बिरसा मुंडा जन कल्याण योजना प्रचार अभियान के माध्यम से किया जा रहा है। आयोजन को भारत सरकार के एमएसएमई मंत्रालय की प्रोक्योरमेंट मार्केटिंग सपोर्ट स्कीम के तहत सहयोग प्राप्त है।

यह जानकारी डॉ. अनिल कुमार ने गुरुवार को रांची प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस वार्ता में दी। उन्होंने बताया कि जनजातीय गौरव उत्सव का उद्घाटन 17 अगस्त को शाम तीन बजे होगा। उद्घाटन राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार, केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी एवं सांसद मनीष जायसवाल करेंगे। कार्यक्रम का समापन पूर्व सांसद समीर उरांव करेंगे।

उन्होंने बताया कि उत्सव का उद्देश्य विशेष रूप से जनजातीय एवं महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करना, उनकी कला-संस्कृति और स्थानीय उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराना तथा केंद्र सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी आम लोगों तक पहुंचाना है। उत्सव में छोटे एवं महिला उद्यमियों को अपने उत्पादों की प्रदर्शनी और बिक्री के लिए नि:शुल्क स्टॉल उपलब्ध कराए जाएंगे।

खबरें और भी







इनमें हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, पेंटिंग, जनजातीय चित्रकला, पापड़, अचार, हस्तनिर्मित उत्पादों सहित अन्य स्थानीय एवं पारंपरिक उत्पाद शामिल होंगे। पीएमएस योजना के तहत चयनित पात्र उद्यमियों को स्टॉल शुल्क के साथ-साथ निर्धारित नियमों के अनुसार यात्रा एवं अन्य पात्र खर्च की प्रतिपूर्ति सीधे उनके बैंक खाते में किए जाने का प्रावधान है।

प्रतिदिन होंगे सांस्कृतिक कार्यक्रम उत्सव के दौरान प्रतिदिन शाम 6 बजे से सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। कार्यक्रम में विशेष आकर्षण के रूप में वीआर तकनीक के माध्यम से भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन की व्यवस्था रहेगी। इसके अलावा 18 से 22 अगस्त तक प्रतिदिन सुबह 10 बजे से दोपहर एक बजे तक लक्ष्मी प्रिया माता जी द्वारा श्रीराम कथा का आयोजन किया जाएगा।।

कार्यक्रम परिसर में विशेष गैलरी एवं कला प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी, जिसमें जनजातीय नायकों, जनजातीय संस्कृति और कला को प्रदर्शित किया जाएगा। साथ ही प्रधानमंत्री की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देने वाली प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। उत्सव में भाग लेने वाली महिला उद्यमियों को प्रमाण-पत्र एवं मोमेंटो देकर सम्मानित किया जाएगा।