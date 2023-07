Ranchi: सावन की पहली सोमवारी आज, शिवालयों में भक्तों की उमड़ेगी भीड़; जुटेंगे एक लाख श्रद्धालु

Ranchi News सोमवारी में संभावित भीड़ को देखते हुए जिले के सभी प्रमुख शिवालयों में सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की गई है। जिले भर में अलग-अलग मंदिरों की सुरक्षा के लिए 28 दंडाधिकारियों के साथ पर्याप्त संख्या में महिला व पुरुष बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। जबकि सिर्फ पहाड़ी मंदिर में ही 12 दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है।

पहली सोमवारी आज, शिवालयों में उमड़ेगी श्रद्धालुओं की भीड़।

जागरण संवाददाता, रांची: सावन की पहली सोमवारी पर राजधानी के शिवालयों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ेगी। सबसे ज्यादा भीड़ रांची के ऐतिहासिक पहाड़ी मंदिर में होगी। यहां करीब एक लाख श्रद्धालुओं के जुटने का अनुमान है। भीड़ को देखते हुए रात 2.45 बजे से ही सरकारी पूजा आरंभ करने के उपायुक्त ने निर्देश दिए है। पहाड़ी बाबा के रुद्राभिषेक के बाद अहले सुबह 3.30 बजे से आम श्रद्धालुओं के लिए मंदिर के कपाट खोले गए हैं। पहाड़ी बाबा सहित मंदिर में स्थापित अन्य मंदिरों में सोमवारी पर अरघा सिस्टम से ही जलाभिषेक होगा। श्रद्धालु बाहर से ही अरघा में जल अर्पित करेंगे। जल अर्पण के लिए मंदिर समिति की ओर से गंगाजलयुक्त जल की व्यवस्था की गई है। श्रद्धालु मुख्य मंदिर के समीप से जल पात्र के साथ जल प्राप्त कर सकते हैं। रात नौ बजे तक दर्शन-पूजन चलेगा। शाम 07.30 बजे बाबा का नयनाभिराम शृंगार होगा। इसके बाद आरती उतारी जाएगी। रात नौ बजे तक दर्शन-पूजन चलेगा। सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था सोमवारी में संभावित भीड़ को देखते हुए जिले के सभी प्रमुख शिवालयों में सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की गई है। जिले भर में अलग-अलग मंदिरों की सुरक्षा के लिए 28 दंडाधिकारियों के साथ पर्याप्त संख्या में महिला व पुरुष बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। जबकि सिर्फ पहाड़ी मंदिर में ही 12 दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। दंडाधिकारी रविवार रात दो बजे से सोमवार की रात 10 बजे तक तैनात रहेंगे। सुखदेवनगर थाना की पुलिस को भी सोमवार को सतर्क रहने की हिदायत दी गई है। रात दो बजे से ही गूंजने लगे बोलबम के जयकारे सावन की पहली सोमवारी को लेकर श्रद्धालुओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु नामकुम स्थित स्वर्णरेखा नदी तट पर स्नान कर कांवर में जल भर कर विभिन्न शिवालयों की ओर विदा हुए। रात एक बजे से ही कांवर उठना शुरु हो गया। नामकुम से रांची आने वाले मार्ग पर आधी रात से ही कांवरियों का जत्था का आगमन आरंभ हो गया। पहाड़ी मंदिर में रात दो बजे से ही कांवरियों की भीड़ जुटना शुरु हो गया।

Edited By: Mohammad Sameer