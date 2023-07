राज्य ब्यूरो, रांची। दिवंगत मंत्री जगरनाथ महतो की पत्नी बेबी देवी (महतो) सोमवार को हेमंत सोरेन मंत्रिमंडल में 11वें मंत्री के तौर पर शपथ लेंगी। पति के निधन के बाद से ही यह कयास लगाया जा रहा था कि उनके परिवार से ही उनका उत्तराधिकारी तय होगा।

पहले उनके पुत्र अखिलेश महतो के राजनीति में सक्रिय होने की संभावना जताई जा रही थी, लेकिन पारिवारिक विमर्श से यह तय हुआ कि पत्नी ही यह दायित्व संभालेंगी। इस प्रकरण में अखिलेश महतो का कम उम्र होना भी एक कारण बताया जा रहा है।

कहा जा रहा है कि उनकी आयु अभी चुनाव लड़ने की नहीं है। बहरहाल, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बेबी देवी को बगैर विधायक बने मंत्री बनाने का फैसला लेकर फिर से चौंकाया है।

इससे यह भी तय हो गया है कि डुमरी विधानसभा उपचुनाव में बेबी देवी ही सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा की प्रत्याशी होंगी। यह भी देखना होगा कि उपचुनाव में उन्हें मंत्री बनने का कितना फायदा मिलता है क्योंकि स्थानीय स्तर पर भी इसे लेकर समीकरण बन-बिगड़ रहे हैं।

ऐसे माना जा रहा है कि जगरनाथ महतो की संबंधित क्षेत्र में पैठ और पार्टी में उनकी स्वीकार्यता बेबी की जीत में सहायक होगा। इसे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के मास्टर स्ट्रोक के तौर पर भी देखा जा रहा है। इससे पहले भी बगैर विधायक बने मंत्री बनाने का फार्मूला वे आजमा चुके हैं।

मधुपुर विधानसभा उपचुनाव के पहले उन्होंने हफीजुल हसन को मंत्री बनाया था। हफीजुल के पिता हाजी हुसैन अंसारी के निधन से यह सीट खाली हुई थी। हेमंत सोरेन ने उन पर दांव आजमाया और इसमें वह सफल भी हुए थे। मंत्री बनने के बाद हुए उप चुनाव में हफीजुल जीत गए। इस बार भी यही फार्मूला आजमाया जा रहा है। हेमंत सोरेन इस सीट को झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास बनाए रखने के लिए पूरा जोर लगाएंगे।

