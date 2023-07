Jharkhand News: सरकारी स्कूलों में छह की जगह होंगी दो ही परीक्षाएं, बदले में होगी साप्ताहिक जांच

Jharkhand News स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा पिछले माह जारी आदेश में पहली से 12वीं कक्षा के लिए अर्द्धवार्षिक एवं वार्षिक परीक्षा के साथ-साथ चार फारमेटिव असेसमेंट परीक्षा आयोजित करने का आदेश जारी किया गया था। पहली फारमेटिव असेसमेंट परीक्षा मंगलवार से ही शुरू होनेवाली थी। अब इसमें संशोधन करते हुए इसकी जगह साप्ताहिक परीक्षा लेने का निर्णय लिया गया है।

सरकारी स्कूलों में छह की जगह होंगी दो ही परीक्षाएं, बदले में होगी साप्ताहिक जांच।

