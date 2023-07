रांची की ट्रेनों में किराए में छूट की संभावना कम, जिनिए क्या है वजह

रेल मंत्रालय ने कि रियायती किराया योजना की घोषणा। अब कई राज्यों में रेल का किराया कम होगा। इस योजना के तहत ट्रेनों में सीटों का पूरा उपयोग करने के उद्देश्य से लाया गया है। इसके कारण एसी ट्रेन टिकटों की कीमतें 25 फीसदी तक सस्ती की जाएंगी। वंदे भारत सहित सभी एसी चेयर कार वाली ट्रेनों में यह छूट लागू होगी।

जागण संवाददाता, रांची: रेल मंत्रालय रियायती किराया योजना लेकर आया है। इस योजना को ट्रेनों में सीटों का पूरा उपयोग करने के उद्देश्य से लाया गया है। इसके तहत एसी ट्रेन टिकटों की कीमतें 25 फीसदी तक सस्ती की जाएंगी। हालांकि रांची रेल मंडल में इसकी संभावना थोड़ी कम है। वहीं इस नीति में वंदे भारत ट्रेन भी शामिल है और एसी सभी एसी चेयर कार वाली ट्रेनों में यह छूट का प्रावधान लागू किया जा रहा है। इस पर जोनल स्तर पर निर्णय लिया जाना है कि किन ट्रेनों में यह छूट यात्रियों को मिल सकेगी। आप को बता दें कि 30 दिन के दौरान 50 प्रतिशत से कम यात्रियों वाली श्रेणियों पर इसका निर्धारण होना है। जिसके बाद गरिब और मध्म वर्ग के स्तर के लोग भी एसी ट्रेनों का आनंद ले सकेंगे। जहां तक रांची रेल मंडल से गुजरने वाली ट्रेनों का सवाल है तो इसमें शायद ही कोई ट्रेन किराए में रियायत के मानकों पर खरा उतरेगी। इसका कारण है कि यहां कि ट्रेनों में किसी में 30 दिन के दौरान 50 प्रतिशत से कम यात्रियों ने सफर किया है। गौरतलब है कि रेलवे बोर्ड के आदेश के अनुसार यह योजना एसी चेयर कार और सभी एसी सिटिंग वाली ट्रेनों की एग्जीक्यूटिव क्लासेस में लागू होगी। इनमें अनुभूति और विस्टाडोम कोच वाली ट्रेनें भी शामिल हैं। इनके किराए में यात्रियों की संख्या के आधार पर 25 प्रतिशत तक की कटौती की जाएगी।

