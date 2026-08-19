बारूद का फ्यूज बनाने वाले अब चला रहे चाय और चाउमीन की दुकान, रांची में कंपनी बंद होने से छूटा रोजगार

संवाद सूत्र, नामकुम। कभी नामकुम के रामपुर में स्वाती इंटरप्राइजेज कंपनी सैकड़ों परिवारों के लिए रोजगार का बड़ा सहारा थी। यहां बारूद से संबंधित फ्यूज तैयार करने का काम होता था।

कंपनी में बाहर से आने वाले तैयार हिस्सों को जोड़कर (एसेंबल) तैयार किया जाता था और पैकिंग के बाद संबंधित स्थानों पर भेजा जाता था।

कंपनी में स्थानीय महिला-पुरुषों को रोजगार मिला था। नियमित काम और आमदनी से कई परिवारों की आर्थिक स्थिति बेहतर हुई थी।

लेकिन समय के साथ कंपनी का उत्पादन और ऑर्डर कम होता गया और कर्मचारियों की संख्या घटने लगी। वर्ष 2016 के आसपास कंपनी बंद होने के बाद यहां काम करने वाले लोगों के सामने रोजगार का संकट खड़ा हो गया।

कंपनी में काम करने वाले कई लोगों ने परिवार चलाने के लिए छोटे-मोटे कारोबार का सहारा लिया। किसी ने चाय की दुकान खोल ली, तो किसी ने किराना की दुकान शुरू कर दी। कई लोग दूसरे काम की तलाश में निकल गए।

स्थानीय लोगों का कहना है कि कंपनी के बंद होने से केवल कर्मचारियों की नौकरी नहीं गई, बल्कि क्षेत्र में रोजगार का एक बड़ा अवसर भी खत्म हो गया। कभी उत्पादन बढ़ा तो बढ़ी थी आमदनी कंपनी में काम कर चुके फागू लकड़ा बताते हैं कि उन्होंने वर्ष 2006 में बतौर ऑपरेटर नौकरी शुरू की थी। उस समय कंपनी में उत्पादन अच्छा होता था और काम के हिसाब से वेतन मिलता था।

कुछ वर्षों बाद कंपनी में उत्पादन प्रभावित हुआ और वेतन मिलने में भी परेशानी आने लगी। अंतत: उन्हें नौकरी छोड़नी पड़ी। अब वह चाउमीन की दुकान चलाकर परिवार का भरण-पोषण कर रहे हैं। दस साल काम करने के बाद संभाली किराना दुकान अलमा देवी बताती हैं कि उन्होंने वर्ष 2000 के आसपास कंपनी में काम शुरू किया था। वह उत्पादन सामग्री की गुणवत्ता जांचने का काम करती थीं। उनके अनुसार करीब दस वर्षों तक कंपनी में काम बेहतर ढंग से चलता रहा।

बाद में उत्पादन कम होने लगा और रोजगार की स्थिति प्रभावित हुई। वर्ष 2009 के आसपास उन्होंने कंपनी का काम छोड़ दिया। अब वह रामपुर में किराना दुकान चलाकर परिवार की जरूरतें पूरी कर रही हैं। 20 साल काम किया, अब चाय बेचकर परिवार चला रहीं पुष्पा देवी ने बताया कि वह कंपनी में पैकिंग का काम करती थीं और करीब 20 वर्षों तक वहां काम किया। बाद में उन्हें नौकरी से हटा दिया गया। इसके बाद परिवार चलाने के लिए उन्होंने रामपुर चौक पर चाय की दुकान शुरू कर दी। आज यही दुकान उनकी आय का मुख्य जरिया है।

नौकरी गई तो बदलना पड़ा रोजगार कंपनी से जुड़े पूर्व कर्मचारियों का कहना है कि उत्पादन और आर्डर कम होने के साथ धीरे-धीरे काम प्रभावित हुआ। कुछ कर्मचारियों ने परिस्थितियों को देखते हुए स्वयं नौकरी छोड़ दी, जबकि कुछ को काम से हटा दिया गया।

नौकरी जाने के बाद परिवार चलाने के लिए लोगों को दूसरे रोजगार की ओर जाना पड़ा। स्थानीय लोगों के अनुसार यदि क्षेत्र में दोबारा औद्योगिक गतिविधियां शुरू होती हैं तो पुराने कर्मचारियों और उनके परिवारों को रोजगार का अवसर मिल सकता है।

स्थानीय लोगों की मांग, फिर शुरू हो कंपनी रामपुर के स्थानीय लोगों का कहना है कि स्वाती इंटरप्राइजेज के बंद होने का असर आज भी क्षेत्र में दिखाई देता है। कभी जिस परिसर से बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिलता था, वहां अब रोजगार का वह अवसर नहीं है।