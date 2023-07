Ranchi: CCA लगाते समय नियमों का पालन न करने पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार, आदेश के बाद जेल छूटा मुंगेरी यादव

Jharkhand Crime सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सोमवार को अवैध खनन मामले में ईडी के गवाह अंकुश का पिता और पत्थर कारोबारी प्रकाश चंद्र यादव उर्फ मुंगेरी यादव को मंडल कारा से छोड़ दिया गया। बता दें कि राजमहल थाने में दर्ज आर्म्स एक्ट के मामले में 29 जुलाई 2022 को रांची एयरपोर्ट से पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था।

सुप्रीम कोर्ट ने CCA लगाने में नियमों का पालन न करने पर लगाई फटकार।

Your browser does not support the audio element.

जागरण संवाददाता, साहिबगंज: सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सोमवार को अवैध खनन मामले में ईडी के गवाह अंकुश का पिता और पत्थर कारोबारी प्रकाश चंद्र यादव उर्फ मुंगेरी यादव को मंडल कारा से छोड़ दिया गया। जमहल थाने में दर्ज आर्म्स एक्ट के मामले में 29 जुलाई 2022 को रांची एयरपोर्ट से पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था। राजमहल कोर्ट में पेश करने के बाद उसे राजमहल मंडल उपकारा भेजा गया था। कुछ ही दिन बाद उसे साहिबगंज मंडल कारा ट्रांसफर कर दिया गया। कुछ समय बाद मुंगेरी यादव पर सीसीए लगा दिया गया था। दो बार तीन-तीन माह और तीसरी बार छह माह के लिए सीसीए लगाया गया था। सीसीए की अवधि अगस्त में पूरी होनेवाली थी। इससे पूर्व ही कोर्ट ने जेल से छोड़ने का आदेश दिया। मुंगेरी यादव एक हजार करोड़ के खनन घोटाले में ईडी के गवाह अंकुश राजहंस का पिता है। इससे पूर्व सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अनिरूद्ध बोस और जस्टिस सुधांशु धुलिया की अदालत ने कहा कि प्रार्थी पर सीसीए एक्ट लाने में नियमों की अनदेखी की गई है। इसे वैध नहीं माना जा सकता है। झारखंड हाई कोर्ट ने मुंगेरी यादव की याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल की थी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि हमने पहले ही अपील की अनुमति देते हुए एक विस्तृत आदेश पारित कर दिया है, जिसमें अपीलकर्ता की न्यायिक हिरासत को अवैध ठहराया गया है। चूंकि, आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने में कुछ समय लग सकता है। अभी अपीलकर्ता की व्यक्तिगत स्वतंत्रता दांव पर है, इसलिए तुरंत रिहा करने का निर्देश दिया जाता है। इसके लिए अधिकारी अंतिम आदेश की प्रति उपलब्ध होने का इंतजार नहीं करेंगे। सुनवाई के दौरान प्रार्थी ने कहा है कि झारखंड सरकार ने सीसीए लगाने के मामले में नियमों का पालन नहीं किया। सरकार ने मामले को राज्य सलाहकार समिति को भेज दिया था और समिति को गलत जानकारी दी गई।

Edited By: Mohit Tripathi