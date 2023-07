Ranchi: BJP MP निशिकांत दुबे व मनोज तिवारी को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, शाम के समय निजी विमान उड़ाने के है मामला

सुप्रीम कोर्ट ने देवघर हवाई अड्डे से शाम के समय उड़ान भरने के विवाद पर भाजपा निशिकांत दुबे और मनोज तिवारी सहित अन्य को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस संजय करोल की पीठ ने झारखंड सरकार की ओर से हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

झारखंड सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस।

राज्य ब्यूरो, रांची: सुप्रीम कोर्ट ने देवघर हवाई अड्डे से शाम के समय उड़ान भरने के विवाद पर भाजपा निशिकांत दुबे और मनोज तिवारी सहित अन्य को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस संजय करोल की पीठ ने झारखंड सरकार की ओर से हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने रद्द कर दी थी प्राथमिकी झारखंड हाईकोर्ट ने 13 मार्च 2023 को शाम के समय उड़ाने भरने के लिए दबाव बनाने के मामले में निशिकांत दुबे और मनोज तिवारी सहित अन्य के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को निरस्त कर दिया था। इसके खिलाफ झारखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल की है। क्या है आरोप भाजपा निशिकांत दुबे और मनोज तिवारी पर आरोप है कि इन्होंने अगस्त 2022 में देवघर हवाई अड्डे पर सुरक्षा नियमों का उल्लंघन किया। एटीसी पर शाम में निजी विमान को उड़ान भरने के लिए दबाव बनाया था। सुनवाई के दौरान सरकार ने कहा कि अभी इस मामले की जांच चल रही थी, तभी हाई कोर्ट ने अपना निर्णय सुना दिया। जांच अधिकारी की जांच के मुताबिक, नियमों का हुआ उल्लंघन इस मामले में जांच अधिकारी ने पाया है कि एटीसी ने कम दृश्यता होने के कारण उड़ान भरने की अनुमति देने से मना कर दिया था। सरकार ने यह भी कहा कि निशिकांत दुबे और मनोज तिवारी ने सुरक्षा नियमों का उल्लंघन किया था। दोनों सांसद हैं और मनोज तिवारी नागरिक उड्डयन की स्थायी समिति के सदस्य हैं।

