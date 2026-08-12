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    रांची के जयपाल सिंह स्टेडियम पहुंचे आजसू अध्यक्ष सुदेश महतो, घायल छात्रों का जाना हाल

    By Anuj Tiwari Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Wed, 12 Aug 2026 02:00 AM (IST)

    आजसू अध्यक्ष सुदेश महतो ने रांची में जेपीएससी अभ्यर्थियों पर पुलिस कार्रवाई के बाद घायल छात्रों से मुलाकात की। ...और पढ़ें

    जयपाल सिंह स्टेडियम में प्रदर्शन स्थल पर पहुंचकर आजसू पार्टी अध्यक्ष से सुदेश कुमार महतो। (जागरण)

     जयपाल सिंह स्टेडियम में प्रदर्शन स्थल पर पहुंचकर आजसू पार्टी अध्यक्ष से सुदेश कुमार महतो। (जागरण)

    HighLights

    1. सुदेश महतो ने घायल जेपीएससी छात्रों से मुलाकात की।

    2. सरकार पर छात्रों के आंदोलन को दबाने का आरोप लगाया।

    3. संवाद से समाधान की मांग, दमन का विरोध किया।

    जागरण संवाददाता, रांची। विधानसभा घेराव के दौरान आंदोलनरत जेपीएससी अभ्यर्थियों और छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है।

    मंगलवार को आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो जयपाल सिंह स्टेडियम पहुंचे और आंदोलनरत छात्रों से मुलाकात की।

    उन्होंने घायल छात्रों का हाल जाना और उनकी समस्याएं सुनीं। इसके बाद उन्होंने राज्य सरकार पर छात्रों के आंदोलन को दबाने के लिए बल प्रयोग करने का आरोप लगाया।

    सुदेश महतो ने कहा कि सरकार ने छात्रों से संवाद के लिए तीन मंत्रियों को अधिकृत किया था। मुख्यमंत्री की ओर से भी युवाओं की भावनाओं के साथ खड़े रहने और उनकी समस्याओं के समाधान का भरोसा दिया गया था।

    ऐसे में छात्रों के विधानसभा घेराव के दौरान लाठीचार्ज, वाटर कैनन और कंटीले तारों से बैरिकेडिंग किए जाने की कार्रवाई सरकार के रवैये पर सवाल खड़े करती है।

    उन्होंने कहा कि एक तरफ सरकार के प्रतिनिधि छात्रों से बातचीत कर रहे हैं और दूसरी तरफ उन्हीं छात्रों पर पुलिस बल का प्रयोग किया जा रहा है। इसे सरकार का दोहरा चरित्र बताते हुए उन्होंने कहा कि युवाओं की समस्याओं का समाधान संवाद से होना चाहिए, दमन से नहीं।

    घायल छात्रों से मिलकर जाना हाल

    जयपाल सिंह स्टेडियम में छात्रों से मुलाकात के दौरान सुदेश महतो ने घायलों से उनकी स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि कई युवा उपचार करा रहे हैं और कुछ छात्रों को सिर, हाथ-पैर समेत शरीर के अन्य हिस्सों में चोट लगी है।

    उन्होंने कहा कि आंदोलन कर रहे युवा अपने भविष्य, रोजगार और प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता से जुड़े सवाल उठा रहे हैं। उनकी आवाज सुनना सरकार की जिम्मेदारी है।

    RANCHI PROTEST (6)

    सुदेश महतो ने कहा कि युवाओं में पुलिस कार्रवाई को लेकर आक्रोश के साथ व्यवस्था के प्रति अविश्वास भी बढ़ रहा है। उन्होंने सरकार से घायल छात्रों को समुचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने और पुलिस कार्रवाई की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की।

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    गांधी प्रतिमा के समक्ष जताया विरोध

    छात्रों से मुलाकात के बाद सुदेश महतो और आजसू नेताओं ने महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष बैठकर शांतिपूर्ण तरीके से विरोध दर्ज कराया।

    उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में असहमति और अपनी मांगों को लेकर आवाज उठाना नागरिकों का अधिकार है। युवाओं की आवाज को बलपूर्वक दबाने के बजाय सरकार को उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार करना चाहिए।

    RANCHI PROTEST (6)

    उन्होंने कहा कि लाठी के बल पर युवाओं की आवाज को दबाने का प्रयास नहीं किया जाना चाहिए। सरकार जितना युवाओं की आवाज दबाने का प्रयास करेगी, उतनी ही मजबूती से उनकी आवाज उठेगी। उन्होंने सरकार से दमन का रास्ता छोड़कर संवाद और समाधान का रास्ता अपनाने की अपील की।

    छात्रों की मांगों पर समाधान की मांग

    आजसू अध्यक्ष ने कहा कि पार्टी छात्रों के साथ मजबूती से खड़ी है। यह केवल आंदोलनरत अभ्यर्थियों का विषय नहीं है, बल्कि झारखंड के युवाओं के भविष्य से जुड़ा मामला है।

    उन्होंने सरकार से छात्रों की न्यायोचित मांगों पर तत्काल गंभीर और सार्थक संवाद शुरू कर समाधान निकालने की मांग की।

    इस दौरान आजसू के केंद्रीय उपाध्यक्ष हसन अंसारी, केंद्रीय प्रमुख प्रवक्ता देवशरण भगत, केंद्रीय महासचिव संजय मेहता, केंद्रीय सचिव मोहसिन खान व हरीश सिंह, केंद्रीय मीडिया संयोजक परवाज खान, रांची जिला अध्यक्ष संजय महतो, कार्यकारी अध्यक्ष हकीम अंसारी समेत पार्टी के कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे।

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