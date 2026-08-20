'झारखंड में धन की कमी नहीं, सरकार की नीयत में है..', खनिज सेस के मुद्दे पर सुदेश महतो ने राज्य सरकार को घेरा  

राज्य ब्यूरो, रांची। आजसू पार्टी के अध्यक्ष सुदेश महतो ने केंद्र सरकार द्वारा लागू खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 2026 पर कहा है कि राज्य को खनिज पर सेस लगाने का अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन यह अधिकार सशर्त मिले। सेस की राशि का उपयोग खनन क्षेत्रों के विकास तथा वहां रह रहे लोगों के कल्याण पर ही खर्च हो।

गुरुवार को हरमू स्थित पार्टी कार्यालय में आयोजित प्रेस वाता में उन्होंने कहा कि अधिनियम की धारा 9-डी के तहत भारत सरकार कुछ शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन राज्य सरकार को यह सेस लगाने की अनुमति दे सकती है। आजसू पार्टी ने भारत सरकार से आग्रह किया है कि खनिज क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए विशेष योजनाएं संचालित करने की शर्त के साथ राज्य सरकार को सेस लगाने की अनुमति प्रदान की जाए।

सुदेश ने आशंका जताई कि शर्त नहीं लगाने से राज्य सरकार खनिज क्षेत्रों से अर्जित राजस्व का उपयोग अपने राजनीतिक उद्देश्यों के लिए कर सकती है। उदाहरण दिया कि डीएमएफटी फंड के उपयोग के लिए स्पष्ट शर्तें निर्धारित हैं, इसके बावजूद राज्य सरकार द्वारा इन शर्तों का उल्लंघन किया गया।

उन्होंने कहा कि सेस की राशि से खनिज क्षेत्रों के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को पोशाक, किताबें और छात्रवृत्ति उपलब्ध कराई जाए। कुपोषित बच्चों एवं महिलाओं के लिए पौष्टिक आहार, बेहतर अस्पताल तथा हर घर में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था की जाए। उनके अनुसार, झामुमो अधिनियम दूसरे कारणों से कर रहा है।

सरकार वैध तरीके से उत्पादित होने वाले कोयले को महंगा करना चाहती है, ताकि काले बाजार में कोयले का दाम बढ़े और अवैध कोयला उत्पादन के माध्यम से अवैध कमाई का रास्ता तैयार हो। कहा कि राज्य सरकार का यह दावा कि सेस नहीं लगाने से राज्य की विकास योजनाओं के लिए राशि की कमी हो जाएगी, पूरी तरह गलत है।