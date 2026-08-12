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    Jharkhand Student Protest Live: 'सीएम से बातचीत को तैयार, पर नहीं तोड़ेंगे उपवास', 19वें दिन बोले छात्र नेता रवींद्र पासवान

    Jharkhand Student Protest LIVE Updates: झारखंड में छात्रों के आंदोलन का आज 19 वां दिन है। छात्र अपनी मांगों को लेकर लगातार रांची का जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में डटे हुए हैं। 

    By Nishant Bharti Wed, 12 Aug 2026 09:42 AM (GMT+05:30)
    झारखंड में आंदोलन का 19 वां दिन

    झारखंड में आंदोलन का 19 वां दिन

    डिजिटल डेस्क, रांची। Ranchi Student Protest LIVE News: झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी की नियुक्ति परीक्षाओं में अनियमितता के खिलाफ छात्रों विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। छात्रों के आंदोलन का 19वीं दिन है। छात्र आंदोलन के पहले दिन से ही रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में धरने पर बैठे हैं।

    12 Aug 20269:42:19 AM

    हम लोगों से हड़ताल खत्म करने का आग्रह कर रहे

    छात्रों के चल रहे विरोध प्रदर्शन पर छात्र नेता रवींद्र पासवान ने कहा, “आज हमारे विरोध प्रदर्शन का 19वां दिन है। यह तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार हमारी मांगें मान नहीं लेती... मैं मुख्यमंत्री से अपील करना चाहता हूं: हम छात्र आपकी अगुवाई में अपनी मुख्य मांगों पर आपसे बातचीत करना चाहते हैं, और हमें उम्मीद है कि आप इन पर गंभीरता से विचार करेंगे... DC, SSP, सिटी SP और कई अन्य प्रशासनिक अधिकारी आए थे। वे भूख हड़ताल पर बैठे हम लोगों से हड़ताल खत्म करने का आग्रह कर रहे थे। हालांकि, हमारे साथियों ने मांगें पूरी होने तक उपवास तोड़ने से इनकार कर दिया...”

    12 Aug 20268:28:43 AM

    रात करीब 12:30 बजे पुलिस पहुंची स्टेडियम

    प्रदर्शन के 18 वें दिन रात करीब 12:30 बजे उपायुक्त, एसएसपी, एसपी, एडीएम समेत बड़ी संख्या में पुलिस बल के साथ जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम पहुंचे गई। इस दौरान आंदोलनरत छात्रों के बीच हलचल बढ़ गई।