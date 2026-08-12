Jharkhand Student Protest Live: 'सीएम से बातचीत को तैयार, पर नहीं तोड़ेंगे उपवास', 19वें दिन बोले छात्र नेता रवींद्र पासवान

छात्रों के चल रहे विरोध प्रदर्शन पर छात्र नेता रवींद्र पासवान ने कहा, “आज हमारे विरोध प्रदर्शन का 19वां दिन है। यह तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार हमारी मांगें मान नहीं लेती... मैं मुख्यमंत्री से अपील करना चाहता हूं: हम छात्र आपकी अगुवाई में अपनी मुख्य मांगों पर आपसे बातचीत करना चाहते हैं, और हमें उम्मीद है कि आप इन पर गंभीरता से विचार करेंगे... DC, SSP, सिटी SP और कई अन्य प्रशासनिक अधिकारी आए थे। वे भूख हड़ताल पर बैठे हम लोगों से हड़ताल खत्म करने का आग्रह कर रहे थे। हालांकि, हमारे साथियों ने मांगें पूरी होने तक उपवास तोड़ने से इनकार कर दिया...”