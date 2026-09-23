रांची के संत जेवियर्स कॉलेज में शुरू हुई एक वर्षीय पीजी की पढ़ाई, ईस्ट जोन में बना पहला कॉलेज

दिवाकर सिंह, रांची। नई शिक्षा नीति के तहत झारखंड के सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में स्नातक की पढ़ाई चल रही है। हालांकि, इसके बाद एक वर्षीय पीजी की पढ़ाई अभी तक कहीं शुरू नहीं हो पायी थी। अब रांची का संत जेवियर्स कॉलेज ईस्ट जोन का पहला ऐसा कॉलेज बन गया है, जहां एक वर्षीय पीजी की पढ़ाई शुरू की गयी है।



कई विषयों में नामांकन प्रक्रिया पूरी कर ली गयी है और कक्षाओं का संचालन भी किया जा रहा है। कॉलेज ने चार वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम भी समय पर पूरा कर एक मिसाल कायम की है।

संत जेवियर्स में शुरू हुई एक वर्षीय पीजी की पढ़ाई संत जेवियर्स कॉलेज ईस्ट जोन का पहला ऐसा कॉलेज बन गया है, जहां एक वर्षीय पीजी की पढ़ाई शुरू हुई है। नामांकन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और 18 सितंबर से एक वर्षीय पीजी की कक्षाएं भी शुरू हो गयी हैं।

कॉलेज की ओर से 12 अलग-अलग विषयों में एक वर्षीय पीजी की पढ़ाई शुरू की गयी है। मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान संकाय में अंग्रेजी, हिंदी, राजनीति विज्ञान, इतिहास, भूगोल और अर्थशास्त्र शामिल हैं। वहीं, विज्ञान संकाय में रसायनशास्त्र, गणित, वनस्पति विज्ञान, जूलॉजी और जियोलॉजी शामिल हैं। इसके अलावा कॉमर्स विषय में भी एक वर्षीय पीजी की पढ़ाई शुरू की गयी है। सभी विषयों में कुल 570 सीटों पर कॉलेज ने नामांकन लिया है।

रांची विश्वविद्यालय में भी अगले सत्र से एक वर्षीय पीजी की तैयारी वहीं, रांची विश्वविद्यालय में भी अगले सत्र यानी 2027 से एक वर्षीय पीजी की पढ़ाई शुरू करने की तैयारी है। विश्वविद्यालय की ओर से एक वर्षीय पीजी की पढ़ाई से संबंधित पूरी तैयारी कर ली गयी है। कोर्स के साथ सिलेबस भी तैयार कर लिया गया है। इसके अलावा नामांकन के लिए सीटों की संख्या भी तय कर ली गयी है।