राज्य सरकार ने सात जिलों के एसपी का तबादला कर दिया है। उनके स्थान पर नए एसपी को जिम्मेदारी मिली है। इन जिलों में साहिबगंज बोकारो देवघर पलामू गिरिडीह सरायकेला-खरसांवा व दुमका शामिल हैं। इनमें गिरिडीह सरायकेला-खरसांवा व दुमका जिले में जिन्हें एसपी बनाया गया है वे हाल ही में डीएसपी से आइपीएस में प्रोन्नत हुए हैं और कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री ने उन्हें आइपीएस का बैज पहनाया है।

झारखंड में 7 जिलों के SP के ताबदले, प्रियदर्शी आलोक संभालेंगे बोकारो की कमान

